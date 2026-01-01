Жестока агресия към млада жена е станала в Монтанско, съобщиха от полицията.

На 20 ноември е подаден сигнал за домашно насилие в село Боровци.

Установено е, че 23-годишна жена е била ударена с ръка по лицето, изритана по ръката и ѝ е бил отрязан кичур коса.

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Като извършител пострадалата посочила 21-годишен мъж от село Габровница, с когото преди инцидента са живели на семейни начала.

Жената е транспортирана до болница в Монтана - прегледана е и е освободена за домашно лечение.

Извършителят е задържан и по случая се води разследване.