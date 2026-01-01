Случаят със смъртта на бившия началник на Националната полиция на Италия Джани Де Дженаро завладя италианските медии през изминалия уикенд и върна общественото внимание към едни от най-мрачните страници в съвременната история на страната – мафиотските атентати от 1992 г., при които загинаха магистратите Джовани Фалконе и Паоло Борселино.

Де Дженаро беше открит мъртъв сутринта на 21 ноември във вилата си във Фонтебланда, в провинция Гросето, област Тоскана. По първоначални данни става дума за предполагаемо самоубийство, съобщават световни агенции и италиански медии, сред които АНСА, „Скай Ти Джи 24“, „Кориере дела сера“ и „РАИ Нюз“.

Откриха мъртъв бившия шеф на италианската полиция Джани Де Дженаро

Роднини на Де Дженаро подали сигнал в полицията, след като не успели да се свържат с него по телефона. Пристигналите на място служители открили тялото му, както и полуавтоматично огнестрелно оръжие, притежавано законно от бившия полицейски ръководител. Основната версия на разследващите е, че той е сложил край на живота си с това оръжие.

При огледа на вилата били намерени и прощални писма, адресирани до негови близки, както и документи, които били иззети от полицията и следователите. По информация на АНСА в имота са открити общо 20 законно притежавани от Де Дженаро огнестрелни оръжия. Тялото му е транспортирано във Флоренция, където предстои да бъде извършена аутопсия, съобщава вестник „Национе“. Установено е, че той е бил сам във вилата. Пристигнал там предишния ден, след като отпратил личния си шофьор.

Кой беше Джани Де Дженаро

Джовани, известен като Джани, Де Дженаро е роден през 1948 г. в Реджо Калабрия. Завършва право в римския университет „Ла Сапиенца“, а през 1973 г. започва работа в полицията. Първото му назначение е като комисар в полицейското управление в Алесандрия, след което е преместен в Рим, където работи в звеното за борба с наркотрафика към Мобилния полицейски отряд.

Още в началото на кариерата си Де Дженаро се отличава с проявена смелост при операция за освобождаване на заложници. През 1980 г. психически нестабилен мъж нахлува в белгийското посолство в Рим и задържа около 30 души, заплашвайки да взриви сградата. Преоблечен като цивилен служител, Де Дженаро успява да проникне вътре, да рани и обезвреди похитителя и да освободи заложниците. Заради действията си получава повишение.

Година по-късно поема ръководството на регионалното управление на Лацио към Централната дирекция на италианската криминална полиция. През 1984 г. оглавява Централното звено за борба с престъпността. Именно в този период започва сътрудничеството му с магистрата Джовани Фалконе в борбата срещу сицилианската мафия Коза ностра.

Сред значимите операции, в които участва, е екстрадирането от Бразилия през 1984 г. на мафиота Томазо Бускета. По-късно той се превръща във важен свидетел на италианското правосъдие, като предоставя информация за структурата и дейността на Коза ностра.

Активното участие в разследванията срещу мафията ускорява издигането на Де Дженаро в полицейската йерархия. В края на 1989 г. той става първият директор на новосъздадената Централна оперативна служба, а през 1991 г. се присъединява към Дирекцията за антимафиотски разследвания. През април 1993 г. застава начело на ведомството, а година по-късно е назначен за заместник-началник на Националната полиция.

На 26 май 2000 г. Де Дженаро поема ръководството на италианската Национална полиция – пост, който заема до 2007 г. След това става началник на кабинета на министъра на вътрешните работи. Между януари и май 2008 г. изпълнява функциите на извънреден комисар за справяне с кризата с отпадъците в област Кампания.

През май същата година е назначен за директор на Департамента за информация за сигурността – структурата, която координира работата на италианските разузнавателни служби. През май 2012 г. получава поста държавен заместник-секретар към председателството на Министерския съвет с ресор, свързан с надзора върху разузнавателните служби.

След дългогодишната си кариера в държавните институции Де Дженаро преминава и към корпоративното управление. През юли 2013 г. италианското правителство го назначава за председател на „Финмеканика“ – една от водещите компании в отбранителната индустрия на страната, която днес носи името „Леонардо“. Той е преизбиран няколко пъти, като последният му мандат приключва през май 2020 г.

През юли 2023 г. застава начело на „Юролинк“ – дружеството, натоварено с основната роля в проекта за изграждане на мост над Месинския проток. Назначението е направено от ръководството на строителната компания „Уибилд“, която е основен акционер в дружеството и участва в мащабни инфраструктурни проекти в Италия и чужбина.

През десетилетията Де Дженаро успява да запази водещите си позиции както в държавната администрация, така и в корпоративния сектор, независимо от политическите промени и смяната на правителствата в Италия.

Противоречията около срещата на Г-8 в Генуа

Един от спорните епизоди, свързани с периода, в който Де Дженаро ръководи Националната полиция, е срещата на върха на Г-8 в Генуа през 2001 г. Форумът е съпътстван от тежки сблъсъци между полицията и антиглобалистки протестиращи. Събитията остават сред най-противоречивите моменти в съвременната история на италианските правоохранителни органи, припомня Ройтерс.

Заради полицейското насилие по време на протестите Де Дженаро става обект на разследване и съдебно производство в качеството си на началник на Националната полиция. Впоследствие той е оправдан.

Разследването за убийството на Паоло Борселино и изчезналото червено тефтерче

Какво би могло да е накарало една от най-влиятелните фигури в италианските правоохранителни и държавни структури да посегне на живота си? Според основната версия, разглеждана от разследващите, отговорът може да се крие в събитията от 1992 г. и в новите разкрития около убийството на магистрата Паоло Борселино.

Тогава, след поредица от успехи на италианските магистрати и полицията срещу Коза ностра, сицилианската мафия предприема открита кампания срещу държавата. Кулминацията е поредица от кървави атентати, сред които убийствата на двамата магистрати Джовани Фалконе и Паоло Борселино.

На 23 май 1992 г. мощна бомба избухва на магистрала край Капачи, близо до Палермо, в момент, когато по пътя преминава автомобилът на Фалконе. При нападението загиват магистратът, съпругата му Франческа и трима служители от охраната им. Четирима души са ранени.

На 19 юли същата година в Палермо е убит и Паоло Борселино – близък приятел и колега на Фалконе. Той става жертва на автомобилна бомба, задействана, докато посещава дома на майка си. При атентата загиват и петима негови охранители.

Двете убийства предизвикват огромно възмущение в Италия и поставят властите под силен обществен натиск да разкрият извършителите и да спрат мафиотското насилие.

В хода на първоначалното разследване полицията задържа Винченцо Скарантино – мъж от беден квартал на Палермо, известен преди всичко с кражби на автомобили. По време на разпитите той заявява, че е откраднал колата, използвана за атентата срещу Борселино, по поръчка на мафията. Скарантино посочва и други предполагаеми участници в престъплението. Въз основа на тези показания няколко души получават доживотни присъди.

Впоследствие са арестувани и редица високопоставени представители на Коза ностра, които са осъдени за поръчителство на множество убийства, включително на Фалконе и Борселино.

Разследването обаче придобива нов обрат през 2008 г., когато мафиотът Гаспаре Спатуца, който по това време вече се намира в затвора, прави признания. Той заявява, че именно той е откраднал автомобила, превърнат в бомба при атентата срещу Борселино, и категорично отрича Скарантино да е имал участие в престъплението.

Тези показания поставят под съмнение първоначалната версия на разследването и водят до ново съдебно производство. В хода му става ясно, че полицаи са оказвали натиск върху Скарантино, за да даде неверни показания. В резултат на това невинни хора са били осъдени и изпратени в затвора.

Според разследващите събитията от 1992 г. може да са били белязани и от тайни контакти между представители на полицията и мафията. Предполага се, че високопоставени служители на правоохранителните органи са влезли в преговори с Коза ностра с цел да предотвратят нови атентати срещу политици и магистрати.

Идеята била мафията да изложи исканията си към държавата, а в замяна на тяхното удовлетворяване да прекрати бомбените нападения. Според една от версиите Паоло Борселино е научил за тези тайни разговори и е започнал собствено разследване.

Смята се, че информацията, която е събрал, е записвал в червено тефтерче, което носел постоянно със себе си. Именно този бележник се превръща в една от най-големите загадки около убийството му. След атентата той изчезва от чантата на магистрата, докато тя се намира под контрола на полицията.

През второто десетилетие на XXI век започва ново разследване, последвано от съдебно дело срещу полицаи за подвеждане на разследващите по случая „Борселино“, припомнят АНСА, „Скай Ти Джи 24“ и „РАИ Нюз“. Производството е за набедяване на невинни хора, но в крайна сметка е прекратено поради изтичане на давност.

Случаят отново придобива актуалност заради разследване, насочено и към самия Джани Де Дженаро. Прокуратурата в Калтанисета, Сицилия, проверява дали той е участвал в укриването на информация и манипулирането на данни във връзка с делото за убийството на Борселино.

Според подозренията на магистратите Де Дженаро може да е имал отношение към изчезването на прочутото червено тефтерче. Разследващите проучват и връзките му с Арналдо Ла Барбера – бивш началник на полицията в Палермо, посочван в съдебни решения като една от ключовите фигури в първоначалното манипулиране на разследването и изчезването на бележника. Според прокуратурата Де Дженаро е поддържал близки отношения с него и му е предоставял поверителна информация, пише „Кориере дела сера“.

Прокуратурата в Калтанисета поиска арестуването на бившия полицейски началник, но съдията по предварителното производство отхвърли искането. Обвинението обжалва решението, като въпросът трябваше да бъде разгледан на съдебно заседание на 1 декември, на което се очакваше да присъства и самият Де Дженаро, съобщават АНСА, „РАИ Нюз“ и „Скай Ти Джи 24“.

Де Дженаро до последно отричаше да е извършил каквото и да било нарушение във връзка с разследването. По информация на италиански медии при претърсването на вилата му след смъртта му са били иззети и документи, свързани със случая. Сред тях имало и писмо, адресирано до прокуратурата в Калтанисета.

Така бившият началник на Националната полиция се оказва в центъра на сериозен медиен и обществен натиск заради разследването, въпреки че срещу него няма влязла в сила присъда.

Политическите реакции след смъртта на Де Дженаро

Новината за смъртта на бившия полицейски ръководител предизвика реакции от представители на управляващото мнозинство, опозицията и различни държавни институции, обобщават италианските медии „Скай Ти Джи 24“, „АДН Кронос“, „Соле 24 оре“ и „Република“.

Премиерът Джорджа Мелони заяви, че е дълбоко потресена от трагичната кончина на Де Дженаро, и изрази съболезнования на семейството и близките му.

Вицепремиерът и министър на транспорта Матео Салвини определи случилото се като последица от „медийно-съдебно клане“, на което според него Де Дженаро не е заслужавал да бъде подложен предвид личността и професионалния му път. Салвини изрази съпричастност към семейството му и към хората, които са го уважавали.

Председателят на Сената Иняцио Ла Руса също заяви, че е потресен от трагичния край на бившия полицейски началник. Той подчерта, че трябва да се помни основният конституционен принцип, според който всеки е невинен до произнасянето на окончателна присъда. Ла Руса отбеляза и че познава Де Дженаро от много години.

В изявлението си той разказа и личен спомен за отношенията им. По време на конференция Де Дженаро му дал златна писалка, за да запише нещо, но Ла Руса неволно я прибрал и отнесъл у дома си. Когато разбрал какво е станало, върнал писалката с шеговитото признание, че е единственият човек, способен да открадне писалката на полицейския началник. Де Дженаро приел случката с чувство за хумор и му подарил подобна писалка.

Ла Руса предизвика и остра обществена дискусия с коментара си за самоубийството. Той заяви, че в определени случаи то може да бъде възприето като акт на смелост, когато човек иска да заяви позиция и не вижда друг начин да го направи. Макар да определи подобен край като трагичен, председателят на Сената призова да не се бърза с оценките и допусна, че самоубийството може да бъде и реакция на усещана като огромна несправедливост.

Думите му предизвикаха критики в Италия. Експерти по психично здраве възразиха срещу представянето на самоубийството като проява на смелост, тъй като подобна интерпретация може да романтизира фаталното решение.

Председателят на Камарата на депутатите Лоренцо Фонтана също изрази съболезнования на близките на Де Дженаро. Той припомни дългогодишната му работа в държавните институции и определи случая като драматичен повод за размисъл относно необходимостта от предпазливост в публичните оценки и зачитане на човешкото достойнство.

Адвокатът на Де Дженаро Франческо Берторота заяви, че смъртта на клиента му е последица от обвинения, които са го злепоставили. Той призна, че е дълбоко потресен и съкрушен от случилото се, като подчерта, че познава Де Дженаро от 15 години и че отношенията им са надхвърляли професионалните рамки.

Другият му защитник – Франко Копи, също изрази скръб от загубата. Той заяви, че познавайки характера на Де Дженаро, не е изненадан от решението му, тъй като обвиненията са поставили под съмнение цялата му професионална кариера.

Министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози определи Де Дженаро като изключителен държавен служител, посветил живота си на страната и работил в различни институции през едни от най-трудните периоди в съвременната италианска история.

Министърът на икономиката и финансите Джанкарло Джорджети също изрази потрес от смъртта му и заяви, че мислите му са с неговото семейство.

Министърът на отбраната Гуидо Крозето, който определи Де Дженаро като свой приятел, го описа като способен, сериозен и смел човек. Той заяви, че новината го е шокирала, но предположи, че смъртта му може да е била последният му опит да защити професионалното си наследство и институциите, на които е служил.

Крозето отправи критики към начина, по който информацията за разследването е станала публично достояние, и към бързото разпространение на обвиненията в медиите. Той подчерта, че разследванията и търсенето на отговорност са основна част от функционирането на демократичната държава, но същевременно трябва да се спазва презумпцията за невинност до установяване на истината.

Според него публичното осъждане може да унищожи репутацията на човек, преди съдът да се е произнесъл, като заличи значението на целия му предишен живот и професионален принос. Крозето разкри още, че неотдавна се е опитал да се свърже с Де Дженаро, за да му каже, че не вярва на обвиненията срещу него, но не успял да го открие.

Министърът на външните работи Антонио Таяни също изрази съболезнования на семейството. Той определи Де Дженаро като изключителен полицай, посветил живота си на държавата, и подчерта, че разследванията трябва да се провеждат в съдебните зали, а не чрез публично осъждане. По думите му понякога хора, чиято вина не е доказана, стават жертва на своеобразни процеси пред общественото мнение.

От опозицията лидерът на Демократическата партия Ели Шлайн определи смъртта на Де Дженаро като шокиращо събитие, което изисква уважение към скръбта на семейството му.

Председателят на „Движение 5 звезди“ Джузепе Конте също изрази съжаление за случилото се и заяви, че смъртта на бившия началник на полицията трябва да накара обществото да се замисли за отношението към човешкия живот.

Случаят коментираха и трите деца на убития магистрат Паоло Борселино – Манфреди, Фиамета и Лучия. От тяхно име Манфреди Борселино, който ръководи полицейски участък в Мондело, Сицилия, изрази съжаление за кончината на човек, служил на държавата и нейните институции. Той заяви, че като вярващ не може да не изпитва тъга от решението на човек да сложи край на живота си. Същевременно отбеляза, че със смъртта на Де Дженаро може би е изчезнала още една възможност да бъде установена цялата истина за убийството на баща му.

Братът на Паоло Борселино – инженерът и обществен активист Салваторе Борселино, от своя страна обвини разследващите, че с действията си са подтикнали Де Дженаро към самоубийство.

Италианският президент Серджо Матарела не направи публично изявление по случая, но се свърза по телефона с Андреа Де Дженаро – брат на починалия и командващ италианската Финансова гвардия, за да му поднесе съболезнованията си.

Във връзка с това италианските медии припомниха личната трагедия в семейството на президента. Неговият брат Пиерсанти Матарела, който е бил областен управител на Сицилия, е убит от Коза ностра на 6 януари 1980 г.

Почти половин век след убийството на Пиерсанти Матарела през миналата година се появи ново развитие по случая. Магистрати от Палермо установиха самоличността на човек, за когото се предполага, че е укрил важно доказателство – кафява кожена ръкавица, оставена от един от двамата убийци в автомобила, използван за бягството им от местопрестъплението.

За предполагаемото укриване на доказателството е заподозрян Филипо Пириторе – бивш служител на Мобилния полицейски отряд, който впоследствие прави бърза кариера и заема ръководни длъжности в полицейски управления и префектури в различни части на Италия, припомня АНСА.

Междувременно прокуратурата в Гросето започна разследване по версия за подтикване към самоубийство във връзка със смъртта на Джани Де Дженаро, съобщава „Скай Ти Джи 24“.