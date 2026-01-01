Община Банско предупреди за повишен риск от падащи дървета и пречупване на клони заради силния вятър и очакваните неблагоприятни метеорологични условия.

От местната администрация призовават жителите и гостите на курортния град да бъдат изключително внимателни и да избягват престоя в близост до дървета и съоръжения, които могат да бъдат засегнати от силните пориви на вятъра.

Опасно време: Кодове за силен вятър в понеделник, после идват рязко застудяване, дъжд и сняг

Съществува опасност за живота и здравето на хората, затова от Общината апелират за повишена бдителност и отговорно поведение.

„Бъдете бдителни и отговорни, за да опазим живота и здравето на всички“, призоваха от Община Банско.

Припомняме, че за 23 ноември синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и оранжев код за опасно време и силен вятър в цялата страна.

Оранжев код е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, София град, София област, Перник и част от Смолян.

По морето и в останалата от страната е в сила малко по-слаб жълт код - Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Разград, Търговище, Благоевград и Кюстендил.