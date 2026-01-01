Боксовата звезда Тайсън Фюри е бил диагностициран с шизофрения. Това разкри съпругата му Парис в документален филм на Netflix, посветен на живота и кариерата на британеца.

В лентата Фюри говори открито за тежкия период, през който е преминал, и разказва, че е чувал гласове, които заплашвали да убият него и семейството му. Съпругата му признава, че е била силно уплашена за състоянието му.

„Думите не могат да опишат мрака, в който бях“, споделя боксьорът. Той описва преживяното като „живот в ада“ и признава, че се е страхувал да не бъде настанен принудително в психиатрично заведение.

Документалният филм проследява и периода след един от най-големите успехи в кариерата му – победата над Владимир Кличко през 2015 г., с която Фюри стана световен шампион. Вместо да се радва на успеха, той изпаднал в тежка депресия и започнал да злоупотребява с алкохол и наркотици.

През юни 2016 г. боксьорът бил приет по спешност в болница със съмнения за инфаркт. Парис си спомня, че го намерила уплашен, включен към медицинска апаратура. Тогава той говорил за заговор и твърдял, че някой иска да го накара да замълчи.

По думите на Фюри лекарите първоначално смятали, че преживява нервен срив. След среща с психиатър били обсъдени симптоми на депресия, тревожност и биполярно разстройство. Именно тогава, по разказа на Парис, станало ясно и за диагнозата шизофрения.

Боксьорът споделя, че тревожността го съпътствала още от детството, когато бил на пет или шест години, макар тогава да не разбирал какво се случва с него.

90-минутният филм разказва за възходите и трудностите в живота на Тайсън Фюри и излиза в Netflix този петък.