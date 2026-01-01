Спецакция срещу фалшиви ТЕЛК решения у нас, арестувани са четирима лекари, петима посредници и двама души които са ползвали фалшиви ТЕЛК решения. В акцията на МВР в цялата страна, арестуваните до момента са 14 души.

Операцията е в отговор на данни за мащабно злоупотреби, ощетили хазната с огромни средства.

Все още не е ясно каква е сумата, с която е ощетена държавата. Операцията се провежда в София, Разград и в района на Мездра.

Акцията се проведе и в Първа градска болница. Изземват се компютри и документи.

Очаква се да бъдат задържани и ползватели на фалшивите ТЕЛК.