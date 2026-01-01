Синдикалната организация на държавните служители в МВР (СОДС-МВР) засега няма да предприема протестни действия. От организацията посочват, че решението е продиктувано от желанието им да продължат диалога с ръководството на министерството и да се стигне до конкретни резултати.

От синдиката уточняват, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев многократно е поставял въпроса за бюджетните ограничения и финансовите възможности на ведомството. Според тях той е бил открит по тази тема по време на проведените срещи, като разговорите за намиране на решения продължават.

Сред исканията на организацията е държавните служители в МВР да получават допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (клас прослужено време).

От СОДС-МВР посочват още, че към момента е ясно, че за държавните служители със статут по ЗДСл, в проекта на държавния бюджет за следващата година са предвидени 5% - но увеличение на заплатите и суми за представително облекло.

Припомняме, че Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) обяви протест в София на 28 ноември заради решението за замразяване на възнагражденията в системата през следващата година. Председателят на организацията Илия Кузманов уточни, че в протеста ще се включат служители, които в този ден са свободни от работа и не са ангажирани с охраната на обществения ред.

Недоволството в системата е провокирано от изключването на МВР от предвиденото 5% увеличение на заплатите за държавните служители. Кузманов определи това като несправедливо отношение към служителите на реда и заяви, че протестът е израз на желанието им да си върнат уважението на обществото. Той подчерта, че синдикатът вече няма конкретни искания към управляващите, а излиза на протест „за чест“.

По-рано, на 13 ноември, от МВР съобщиха, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е участвал в заседание на Съвета за социално партньорство. Тогава той заяви, че финансовото състояние на държавата не позволява увеличение на възнагражденията в министерството през 2027 г. Демерджиев посочи, че е необходимо по-ефективно управление на ресурсите и ограничаване на разходите, които не са пряко свързани със заплатите на служителите. Според него така могат да се осигурят средства за бъдещо повишаване на възнагражденията и подобряване на материално-техническото обезпечаване на ведомството.