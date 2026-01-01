Почина проф. д-р инж. Любен Тотев, ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в периода 2011–2019 г. Тъжната новина съобщиха от висшето учебно заведение.

„Академичната общност на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ отдава почит и уважение към значимото дело и паметта на проф. д-р инж. Любен Тотев“, се посочва в публикацията.

Проф. Тотев завършва Минно-геоложкия университет през 1980 г. и посвещава професионалния си път на учебното заведение. Той е сред основателите на специалността и катедрата „Подземно строителство“, която оглавява през 1999 г.

Като преподавател подготвя поколения инженери, а научното му дело включва над 150 научни и научно-приложни труда, сред които статии, патенти, учебници и учебни помагала.

В продължение на два мандата проф. Тотев е декан на Миннотехнологичния факултет. През 2011 г. е избран за ректор на Минно-геоложкия университет, а през 2015 г. е преизбран за втори мандат. Два пъти е избиран и за председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България.

Професионалният му принос обхваща и минно-геоложкия отрасъл, където заема ръководни позиции в Българската минно-геоложка камара и „Минпроект“ ЕАД.

От университета отбелязват, че като ректор проф. Тотев извършва значителна работа за издигането на авторитета на МГУ, включително и на международно ниво. Името му остава свързано с утвърждаването на подземното строителство като инженерна специалност в университета и с професионалния път на поколения негов възпитаници.

Академичното ръководство на Минно-геоложкия университет изказа съболезнования на семейството му.

„Поклон пред паметта му!“, завършват от висшето учебно заведение.