Софийският градски съд не уважи искането за по-лека мярка за неотклонение на Васил Филипов, един от обвиняемите за катастрофата с автобус на „Челопешко шосе" в София, при която починаха четирима души. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред горната инстанция.

Филипов е с мярка „задържане под стража", той е обвиняем за две престъпления – при управление на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение, движейки се с не по-малко от 113 км/час при разрешени 60 км/час и реализирал пътнотранспортно произшествие с автобус, при което умишлено причинил смъртта на четирима души и средни телесни повреди на друга четирима. За това престъпление законът предвижда до 20 г. затвор. Другото обвинение е за непристойно поведение и деяние, отличаващо се с изключителна дързост.

Защитникът на Филипов поиска домашен арест за клиента си, като отбеляза, че задържането под стража трае от юни месец и е минало достатъчно дълъг период. Той акцентира, че Филипов има две деца, за които трябва да се грижи, както и на нуждата да се погрижи за здравето си. Адвокатът направи искане за комплексна съдебно-медицинска експертиза, за да се установи здравословното състояние на обвиняемия, тъй като изпитвал силни болки след катастрофата и направените операции, както и дали това състояние позволява престоя му в ареста. Прокуратурата се съгласи с искането, но съдът го отхвърли като отбеляза, че няма основание за допускането му в момента и че същото може да се отправи към разследващите органи.

Пред съда Васил Филипов поиска по-лека мярка. Той каза, че всичко го боли и се събужда с болки. Прокуратурата от своя страна заяви, че няма основание за промяна на мярката за неотклонение.