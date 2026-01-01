Софийският градски съд отказа да измени мярката за неотклонение на Траян Филипов в по-лека и го остави в ареста. Той е един от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“ в София, при която четирима души загинаха, а други бяха ранени. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

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В мотивите си съдията посочи, че няма опасност Филипов да се укрие, но е възможно да извърши престъпление, с оглед престъплението, за което е обвинен, и обстоятелствата, установени по делото – превишена скорост в района на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт.

Адвокатите на обвиняемия посочиха, че няма предпоставки Филипов да се укрие или да извърши престъпление. Също така отбелязаха, че досъдебното производство е към края си и остават заключенията по две експертизи, а всички свидетели вече са разпитани. Поради това клиентът им няма как да повлияе на разследването.

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Според защитниците няма данни, че клиентът им е съпричастен към катастрофата, довела до смъртта на четиримата души, както и че Филипов е карал една от двете коли.