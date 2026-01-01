Над 450 проверки е извършила Изпълнителната агенция по лекарствата от началото на 2026 г. Проверените сайтове са 57, при 20 платформи е установено предлагане на незаконно лекарствени продукти – пептиди. Данните оповести Десислава Власакиева, организатор на кампанията „Здраве без риск“, в „Здравей, България“.

По думите ѝ проблемът е, че част от тези продукти се предлагат като инжекции с неясно съдържание и достигат до потребителите както през интернет, така и чрез хора, представящи се за здравни специалисти.

„Ние не знаем какво има вътре и не знаем каква е течността. Те се разпространяват през специалисти, които имат претенции, че са здравни специалисти. Ние не знаем дали това е така“, заяви Власакиева.

Темата е продължение на разследването в рубриката „Високо напрежение“. В нея ви разказахме за мъж с халюцинации и мозъчен оток след прием на „магическо“ хапче за отслабване

Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха пазара

Според Власакиева т.нар. пептиди се рекламират за отслабване, увеличаване на мускулната маса, подобряване на тена, кожата и косата.

Власакиева смята, че реакцията на институциите трябва да бъде по-бърза.

„Сигурна съм, че административният път е дълъг, а не трябва да е така. Проблемът не е изолиран. Криминализирането на подобни действия е нещо, което би могло да ускори тези процеси“, заяви тя.

Инжекциите за отслабване: Революция или бомба със закъснител? (ВИДЕО)

Власакиева припомни, че лекарствата без рецепта могат да се продават онлайн само от регламентирани аптеки.

„Всичките онлайн аптеки, които имат правото да продават лекарствени продукти, които са без рецепта, трябва да имат обозначен знак за Общото европейско лого на аптеките, които са позволени да търгуват с лекарства онлайн“, обясни тя.