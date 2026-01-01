Каква е истината около пептидите и нашумелите инжекции за отслабване? В новия епизод на "NOVA LAB ГРИЖА" Даниела Пехливанова разговаря с един от водещите ендокринолози в България – д-р Райна Стоянова. Дали тези медикаменти са медицински пробив или крият опасности, които потребителите подценяват?

Бърз урок по химия и биология

Ако сте пропуснали темата с пептидите в училище и планирате да атакувате излишни килограми с лекарства, е важно да си припомните това! Пептидите са къси вериги от амонокиселини, които се организират по различен начин, за да действат като „сигнал“ към клетките. Така могат да активират или потискат определени процеси в имунната, нервната и храносмилателната системи. Пептидите може да контролират отделянето на соковете в стомаха и движението на храносмилателния тракт. Оттук и връзката им с лекарствата за отслабване.

Бумът на терапиите с медикаменти за отслабване е като отворена врата в полето. Според Райна Стоянова от огромна значение е да се прави разлика между лицензираните инжекции, като Оземпик (Ozempic) и Мунджаро (Mounjaro) и гаражно забърканите пептидите за отслабване, които можем да си купим дори в Тик Ток.

"Самият факт, че се продават по този начин в онлайн пространството, показва, че са неоригинални, имитиращи продукти и тяхното разпространение е неправомерно."

Мощно оръжие в борбата със затлъстяването

Истинските лекарствени продукти са лицензирани и одобрени за лечение на затлъстяване и захарен диабет тип 2. Те могат да бъдат силен инструменти в ръцете на специалистите.

Първоначално разработени за диабет инкретиновите миметици /лекарства, които са създадени да имитират или да усилват действието на естествените инкретинови хормони / бързо разкриват потенциала си за контрол на теглото.

"Бомба със закъснител": Опасностите на самолечението

Въпреки тези предимства, лекарствата не са панацея, особено когато се употребяват неправилно: "Голяма част от пациентите, особено в България, си ги самоизписват и много често си ги прилагат не когато наистина имат нужда от тях", предупреждава д-р Стоянова. Липсата на лекарски контрол и проследяване може да доведе до сериозни странични ефекти и нежелани резултати като бързото увисване на кожата или "Ozempic face".

Най-голямата опасност идва от „черния“ онлайн пазар. Тези субстанции често се "забъркват" в нестерилни условия от непроверени източници, твърди лекарят: "На самите ампули... пише, че не са предназначени за хора и животни," допълва ендокринологът.

Лекарство, не магия

За да бъде една терапията ефективна и безопасна, тя се нужда от строга медицинска преценка. Пациентите трябва да отговарят на конкретни критерии (Индекс на телесна маса над 27 и метаболитни отклонения) и да бъдат проследявани от обучен ендокринолог: "Това не е магическа пръчка, която просто ни кара да отслабнем. Изискват се много усилия от страна на пациента също," подчертава д-р Стоянова. Правилното хранене с достатъчно протеини и редовните физически упражнения са от ключово значение за запазване на мускулната маса, тъй като загубата ѝ забавя метаболизма и води до йо-йо ефект.

Д-р Стоянова апелира за информираност и отговорност. И подчертава един основополагащ принцип в медицината: "Най-важното – щом не се продава в аптека, то не е лекарство!"

Само одобрените медикаменти, изписани от специалист, могат да гарантират естетически резултати, но и дългосрочни ползи за здравето, които "отвъд естетиката" намаляват общата смъртност и риска от много заболявания.

Кога самата лекарка изписва инжекции за отслабване и какви изледвания са нужни преди това? Вижте целия разговор в канала на подкаста NOVA LAB в YouTube @novalabofficial.