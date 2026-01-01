Стивън Кинг, известен като "Краля на ужаса", е американски писател, който твори в жанровете ужаси, трилър, фантастика и мистика. С книгите си ексцентричният автор отваря малка вратичка към мрачното подсъзнание на читателя и го държи буден до последната страница.

Стивън Кинг е роден на 21 септември 1947 г. в Портланд, щата Мейн. Завършва английска филология в Университета на Мейн и известно време работи като учител, докато пише разкази и романи. Първият му професионално публикуван разказ е „The Glass Floor“ през 1967 г. Sstephenking.com+1

Големият пробив идва през 1974 г. с романа „Кери“ (Carrie), който му позволява да напусне учителската професия и да се посвети изцяло на литературата. Следват едни от най-известните му произведения — „Сиянието“, „То“, „Мизъри“, „Гробище за домашни любимци“, „То“, „Зеленият път“ и поредицата „Тъмната кула“. Кинг е автор на повече от 50 книги, много от които са превърнати във филми и телевизионни продукции. Sstephenking.com+1

И все пак, онова, което е дало прозвището му не са тези истории, нито фамилията му, а именно нощите, когато бавно навлизаме в царството на трилъра и всичко оживява от магическата ръка на "Краля".

А кой е той и на какво е способен вече ни е много добре известно.

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Кинг страда от трискайдекафобия. Макар и безмерно умел в плашенето на читателите си, самият той има фобия, от която не може да се излекува - фобията от числото 13. „Никога няма да спра да пиша, ако номерът на страницата е 13 или нещо четно на 13, просто ще продължа да пиша, глупости ако трябва, докато не стигна до по-безопасно число", споделя той.

Кинг мрази екранната версия на романа си „Сиянието" ( „The shining"), режисирана от Стенли Кубрик. Въпреки че това е един от най-известните филми, правени по негов роман, Кинг не крие отношението си към продукцията. " В книгата, има момент, в който читателите виждат, че Джак Торънс се опитва да бъде добър...Когато гледах филма, Джак беше луд още в първата сцена".

Той едва си спомня писането на романа „Куджо". Кинг се е борил със зависимостта си към алкохола години наред. Редица негови творби са сътворени по време на дългите му запои, като „Куджо" е една от тях.След като Стивън Кинг разкрива, че Ричард Бакман е негов псевдоним (един от най-силните романи, писани под този псевдоним, е „Проклятието" (Thinner), Кинг обявява Бакман за мъртъв. Причината за смъртта е „рак на псевдонима".Кинг е обявен за негоден за армията по време на войната във Виетнам, след като военните откриват, че има високо кръвно налягане, силно намалено зрение, спукани тъпанчета и дюстабан.

Заклет фен на легендарната пънк-рок банда Ramones, Кинг написва текстовете за техните песни в албума „We`re a happy family", излязъл през 2003г.След написването на един от най-добрите му романи, Кери, Стивън Кинг решава, че книгата е пълен боклук и изхвърля ръкописа. Съпругата му Табита обаче изважда страниците и романът се появява на бял свят. Впоследствие Кралят посвещава този роман на нея.

Кинг толкова много харесва филма „28 дни по-късно", че закупува всичките 275 билета за премиерната му прожекция.

Един от образите, вдъхновил Кинг, за измислянето на клоуна Пениуайз, е не друг - а веселият клоун на McDonald`s - Роналд Макдоналд.След инцидента през 1999 година, когато Кинг е блъснат от миниван, с раздробени кости на краката, пробит ляв дроб, разкъсване на скалпа др., писателят предупреждава всички медицински сестри, които се грижат за него, че никакви шеги на тема романа му „Мизъри" не са позволени.