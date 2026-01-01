Управляващата партия „Единна Русия“ печели парламентарните избори в страната, запазвайки контрола си върху Държавната дума. Това означава, че политическата линия на Кремъл ще продължи без съществени промени в законодателната власт, което пряко засяга както вътрешната, така и външната политика на Русия.

Първоначалните данни от екзитпол, публикувани след края на гласуването, сочат убедителна победа за партията, свързвана с президента Владимир Путин. Според проучването на държавния Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ), цитирано от БГНЕС, „Единна Русия“ получава 49,4% от гласовете. Този резултат е почти идентичен с постигнатия на предишните избори през 2021 г., което е ясен знак за запазване на политическото статукво.

Разпределение на силите в новата Дума

Освен „Единна Русия“, в парламента влизат и други системни партии, които традиционно подкрепят основните политики на Кремъл. Според данните на ВЦИОМ, Комунистическата партия заема второ място с 14,2% от гласовете. На трета позиция се нарежда националистическата Либерално-демократическа партия на Русия (ЛДПР) с подкрепа от 10,7%.

БТА/АП

БТА/АП

Изборите се проведоха в условия на строг контрол от страна на властите, както отбелязват международните агенции. Този контекст е от съществено значение при анализа на крайните резултати и легитимността на новия състав на Държавната дума. Запазването на доминацията на управляващата партия гарантира на изпълнителната власт възможността да прокарва законодателни инициативи без съществена съпротива.

Победата на „Единна Русия“ беше очаквана, но конкретните проценти затвърждават съществуващата политическа архитектура в Руската федерация. Това е ключов фактор за стабилността, която Кремъл цели да поддържа в дългосрочен план.