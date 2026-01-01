Криминалният психолог Росен Йорданов представи нови подробности за психологическата експертиза по случая „Петрохан-Околчица“. В интервю за NOVA NEWS той обясни как е изграден профилът на Ивайло Калушев и как експертите са анализирали отношенията му с хората около него.

Йорданов уточни, че експертите не са разговаряли лично с Калушев, поради което става дума за задочна експертиза. Анализът е изготвен въз основа на видеозаписи, аудиозаписи, материали от общността, резултатите от действията ѝ и свидетелски показания.

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Според експертния анализ при Калушев се наблюдава модел на целенасочен интерес към подрастващи. Йорданов обясни, че терминът „преференциален педофил“ се отнася до хора с трайно и приоритетно сексуално влечение към деца, независимо от сексуалната им ориентация.

По думите му с времето се е променил и изборът на предполагаемите жертви – от по-големи момчета към деца на около 9–10 години, което според експертната теза е било свързано с увеличаването на влиянието, финансовите възможности и контрола на Калушев.

Експертите са анализирали и ранните години от живота му. Йорданов разказа за косвени данни за предполагаем инцидент от периода, когато Калушев е бил на около 16-17 години, както и за триседмичното му отсъствие от дома, след което той е заявил, че е бил в пещерата Духлата. Самият Йорданов подчерта, че лично не е разговарял с човека, свързан с този разказ.

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В експертизата са разгледани и отношенията му с баща му. Според Йорданов свидетелски показания и снимков материал са дали основание на експертите да допуснат, че бащата вероятно е бил наясно с интереса на сина си към подрастващи. Психологът обаче изрично уточни, че твърденията за негови собствени сексуални предпочитания са само спекулативни хипотези.

Йорданов коментира и ролята на духовните практики. Според експертната теза първоначалният интерес към тях може да е бил свързан с търсене на вътрешен покой, но впоследствие религиозната рамка е била използвана за легитимиране на отношенията в общността.

Според психолога Калушев е успявал да влияе върху хората, като разпознава техните уязвимости. Експертният анализ сочи, че членовете на общността са имали различни лични уязвимости, но общо между тях са били усещането за отчужденост и търсенето на принадлежност.

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Експертизата разглежда подробно и отношенията с Николай Златков. По думите на Йорданов контактът е започнал, когато момчето е било на около 10–11 години, а впоследствие то е прекарвало все повече време в общността.

Йорданов подчерта, че сексуален контакт в детството не определя автоматично сексуалната ориентация на човека като възрастен. Според експертната теза обаче Калушев е имал амбиция да моделира част от децата по собствен образ. Психологът уточни също, че експертите не разполагат със снимки, документиращи самите сексуални контакти, а заключенията са направени въз основа на медицински данни, свидетелски показания и други косвени следи.

Йорданов разказа и за помещение в хижата, известно като „червената стая“. По свидетелски показания достъпът до него е бил ограничен с код, а вътре са били виждани различни психоактивни вещества.

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Криминалният психолог отхвърли критиките, че е бил предубеден при изготвянето на експертизата, както и твърденията, че представянето ѝ е било свързано с политическата ситуация. По думите му екипът е работил около шест месеца и политически съображения не са били включвани в анализа.

В края на интервюто Йорданов постави акцент върху превенцията и необходимостта родителите да разпознават рисковите механизми на манипулация и внимателно да преценяват на кого и при какви обстоятелства поверяват децата си.