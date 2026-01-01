Криминалният психолог Росен Йорданов определи случая „Петрохан–Околчица“ като „безпрецедентен дори в световната криминалистика“. Той изнесе данните от работата на екипа, изготвил мащабната съдебно-психологична експертиза, обхващаща съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти.

„Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии на преференциален, седуктивен, сексуален насилник с влечение към подрастващи. Целият му живот – от юношеска възраст до края, е бил с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи. В експертизите е посочено, че сектантско-окултната общност, създадена от него, както и политическите му връзки, са имали за цел да обслужват оцеляването му в парафизичен рай, той е определял всичко за всички. Инициатор и инспиратор на всички събития, за да се стигне до този фатален край е Ивайло Калушев. Той е контролирал всеки един от членовете от това общество“, заяви Йорданов.

И определи всички останали като жертви. По думите му Ивайло Калушев е бил единственият носител на цялата информация и всички мотиви за престъплението. „Само той е знаел какво ще се случи, а всеки един от останалите е бил частично информиран, имало е зони на достъп, както и измислени рангове и позиции в групата. Правилата са гласяли, че ламата знае всичко. Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на своите последователи. Престъплението е имало много силно организирани елементи. Застанал е на входа на кемпера и е убил двете деца - вероятно най-напред Николай Златков, който е бил по-силен. Златков не е взел личното си оръжие в кемпера. Непълнолетният вероятно се е уплашил и затова се е свил и впоследствие е открит в тази поза. Общността им е функционирала от над 20 години. Калушев е успял да постигне такова ниво на въздействие върху тези хора, защото е имал богат собствен опит, с нелек живот. Сексуалните му наклонности към подрастващи са били изключително тежки. Така е открил алтернативна среда на съществуване“, обясни още заключенията психологът.

Разследването на трагедията под връх Околчица разкрива смразяваща картина на психологически контрол и сектантско влияние

Според експертизата, публичният образ на Калушев е бил изцяло изграден с цел прикритие. „Всичко, което е създал, целият му живот от юношеска възраст до края, е било с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи“, обясни Йорданов.

По време на брифинга експертът изрази дълбоко съчувствие към близките на загиналите Дечо Василев, Николай Златков, Пламен Статев и Александър Макулев. Той категорично отхвърли тезата за тяхна вина, заявявайки: „Защото тези хора са жертви. Тези хора са жертви. Други хора са убийци.“

Брифингът не премина без напрежение. При опит да обясни значението на криминално-психологичния анализ и правилното разчитане на балистичните експертизи, Йорданов влезе в словесен сблъсък с присъстващи журналисти. След размяна на остри реплики относно „нарцистични травми“, психологът уточни, че профилът на лидера се характеризира с „нарцистична психопатия, много тежка“.

Въпреки опитите за прекъсване, Росен Йорданов заяви твърдата си позиция като вещо лице: „Аз съм назначен за експерт и трябва да си кажа мнението, независимо колко е неприятна истината да се чува. „Психологическата експертиза е отговорила на общо 14 основни и 10 допълнителни въпроса, като окончателният ситуационен анализ на събитията на Околчица предстои да бъде финализиран.

Калушев е единственият човек, който е държал цялата информация и е контролирал с желязна ръка членовете на своята общност, заяви още Йорданов. Според изготвената от него експертиза общността е функционирала над 20-25 години при строго определени правила и нива на достъп. „Тази група е била строго йерархична, със зони на достъп, с измислени рангове и позиции... Имало е правила: „Ламата знае всичко“, „Постъпваме само каквото каже Ламата“, „Нямаме право на абсолютно нищо без Ламата“, посочи Йорданов. По думите му останалите членове са били информирани само частично в зависимост от позицията им в структурата.

Психологът разкри още, че Калушев е имал предварително намерение да отнеме живота на последователите си и е избрал сградата/кемпера с цел пълен контрол върху ситуацията. „Когато един човек извършва и има нагласата да извърши такова действие, той трябва да контролира всичко, тъй като това престъпление има много силни организирани елементи. Той е застанал на изхода на кемпера и е отнел живота на двете деца“, обясни експертът.

По хипотеза на разследващите, първият застрелян вътре е бил Николай Златков. „Първо е разстрелял Николай Златков, тъй като той е бил по-голяма заплаха за него, бил е силен младеж, който е можел да му окаже съпротива“, коментира Йорданов. Той изтъкна ключов детайл: Николай не е взел личното си оръжие със себе си, което е останало у баща му – факт, който психологът определя като резултат от пряката контролна принуда на Калушев, под чието попечителство Златков е бил още от 10-11-годишна възраст.

Вторият убит в превозното средство е бил непълнолетният. Според психолога, момчетата са били парализирани от страх: „Това е мощен гърмеж – в такова тясно пространство е стряскащ и за възрастен човек.“

Няма данни Калушев някога да е имал сексуален контакт с жена.

По време на брифинга присъстваха и близки на загиналите, сред тях бяха майките на Ивайло Калушев и Николай Златков. Те опредилиха като "глупости" и "лъжа" думите на психолога.

Това разгневи Йорданов, който заяви, че „като човек, граждани и експерт няма да допусне да бъде геройзиран човек, който с огромна степен на вероятност е убил две деца, похищавал ги е - сексуално, поведенчески и всякак. Виктимизирал е семейства и хора години наред. Няма да прима това нещо и съм готов да се изправя срещу всеки, който твърди, че той е ангел и герой. Това е позор за обществото. Никъде по света не са организирани бдения, не са поставяни паметни плочи на хора с подобна престъпна кариера. Рових се в световната практика, това се случва само в България“

Според близките, това което изнесе като информация психологът е позор за обществото и добавиха, че психологът е субективен.

Мотивите на Ивайло Калушев бяха разделени на системни и отключващи. Системните са свързани с икономически причини, със загуба на обществени позиции, тъй като една широка група от хора дълго време е била със широко затворени очи. Има загуба на тази подкрепа. Калушев през живота си не е изкарал едни лев по нормален начин. Парите са циркулирали през сметките на останалите. Той посочи сумата от 4 млн., обясни психологът.

По думите на психологът елта на г-н Калушев е била да опази всичко в тайна. Имало е ключов фактор, който ескалира събитията и той е свързан с един субект, който му е бил необходим да го привлече към общността. Този опит се проваля, има яростна съпротива и убеждава образно казано, че денят на страшния съд престои. След една доста продължителна среща, на която той се опитва да си гарантира, че няма да има последствия, въпреки всичко той не се прибира на хижата в Петрохан. Това се случва на датите 30, 31 януари и 1 февруари. Преспиват на друго място. На другия ден се опитват отново да влязат в комуникация. Тогава става ясно, че е реално да бъде разследван за сексулано посегателство. Тогава ескалират събитията. Според над, не всички са знаели, че трябва да приключат с живота си.

Дечо Василев, който на видеото казва "и за мен беше чест", на него вероятно му е била представена версията, че ще прекратят живеенето на това място, тъй като съществува риск от външния свят. Той най-вероятно не е знаел какво се случва. Враждебната представата за външния свят е била формирана години наред, обясни още Йорданов.

Ивайло Иванов е бил най-приближеният до Калушев човек. Калушев го е чувствал като негов ятак, къй като той му е давал информация, която е изпреварвала събитията.

Според Йорданов има две местопроизшествия и това показва, че не всички са имали един мотив и не всички са знаели една и съща информация. Освен това ако се убият или самоубият хора пред деца, ще се изгуби контрол над ситуацията, затова планирано Калушев е разделил двете групи.

Той каза още, че ръцете на Дечо Василев са били силно обгорели, което би му попречило да сложи край на живота си.

По думите му петима не са имали намерение да се самоубият, а са били подтикнати, а трима от тях Дечо Василев, Николай Златков и момчето са били екзекутирани.

Според психолога Калушев цял живот се криел и живял в сенките.