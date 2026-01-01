Домашните кисели краставички са една от онези класики, които винаги си заслужава да имаме под ръка. А когато останат твърди и хрупкави, с приятна киселинност и аромат на копър и чесън, трудно могат да се сравнят с купените от магазина.

Хубавата новина е, че за приготвянето им изобщо не е необходима захар. С няколко прости съставки и правилното съотношение на маринатата можем да получим чудесни кисели краставички, които да сервираме като мезе, гарнитура или добавка към сандвичи и салати.

Необходими продукти:

За около 4 буркана от 800 мл:

► 2 кг малки пресни краставички;

► 1 литър вода;

► 500 мл оцет 6%;

► 2 с.л. едра сол;

► 8–10 скилидки чесън;

► 4–8 стръка пресен копър или няколко съцветия копър;

► 1 с.л. черен пипер на зърна;

► 1 с.л. синапено семе;

► няколко дафинови листа.

По желание може да добавите люта чушка във всеки буркан, ако обичате пикантен вкус.

Начин на приготвяне:

Изберете малки и твърди краставички, без меки или наранени участъци. Измийте ги добре и ги оставете в съд с много студена вода за около 2–3 часа. Именно тази стъпка помага да запазят приятната си хрупкавост.

Измийте и подгответе бурканите. На дъното на всеки сложете копър, 2–3 скилидки чесън, няколко зърна черен пипер, синапено семе и по желание дафинов лист.

Подредете краставичките плътно в бурканите, като се стараете да не ги притискате прекалено силно.

В тенджера смесете водата, оцета и солта. Загрейте маринатата, докато солта се разтвори напълно, след което я свалете от котлона.

Залейте краставичките с горещата марината, като оставите малко свободно пространство до ръба на буркана. Затворете веднага с чисти капачки.

За по-дълго съхранение бурканите могат да се стерилизират за около 5–7 минути след завирането на водата. Не ги варете прекалено дълго – продължителната топлинна обработка е един от най-сигурните начини краставичките да изгубят характерната си хрупкавост.

След това ги извадете внимателно и ги оставете да се охладят напълно.

Тайната на наистина хрупкавите краставички

Най-важни са свежите и твърди краставички, предварителното накисване в ледено студена вода и кратката термична обработка.

Може да сложите във всеки буркан и по едно добре измито лозово листо. То традиционно се използва при домашното консервиране именно заради съдържащите се в него танини, които могат да помогнат зеленчуците да запазят по-стегната текстура.

След като бурканите изстинат, ги приберете на тъмно и прохладно място. Оставете краставичките да престоят поне няколко седмици, за да поемат добре ароматите на чесъна, копъра и подправките.

Резултатът е хрупкава, приятно кисела туршия без грам добавена захар – проста рецепта, която лесно може да се превърне в една от любимите за зимнината.