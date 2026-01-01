Автомобил се е преобърнал по таван на бул. „Никола Габровски“ в София. Инцидентът е станал на около 30 метра след пешеходна пътека, съобщава публикация в социалните мрежи.

На снимките се вижда лек автомобил, обърнат по таван насред пътното платно. На мястото са пристигнали екипи на пожарната и Спешна помощ.

Кадрите показват още, че в района има и други спрели автомобили, а около преобърнатата кола са се събрали служители на спешните екипи.

Инцидентът е станал посред бял ден.

Към момента няма информация как се е стигнало до катастрофата, има ли пострадали и какво е състоянието им.