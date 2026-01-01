Крепостта „Царевец“ във Велико Търново бе осветена в лилаво по повод Световния ден на недоносените деца, който се отбелязва от 2011 г. насам по инициатива на Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI).

Знакови сгради в страната ще бъдат осветени в лилаво по повод Световния ден на недоносените деца

Велико Търново подкрепи глобалната кампания, която поставя фокус върху здравната грижа за преждевременно родените бебета, подкрепата и съпричастността към родителите.

В България кампанията се инициира от Фондация „Нашите недоносени деца“.

Във връзка с инициативата и други знакови сгради и обществени пространства в страната се осветяват в лилаво.

Припомняме, че на 9 октомври „Царевец“ бе осветен в зелено, в знак на съпричастност с деца с рядко заболяване, на 19 октомври - в розово по повод Международния ден за борба с рака на гърдата, а вчера – в синьо, в подкрепа на хората с диабет.