Знакови сгради и обществени пространства в страната ще бъдат осветени в лилаво по повод Световния ден на недоносените деца, който се отбелязва днес. Инициатори са Фондация „Нашите недоносени деца“ и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО). Инициативата е част от есенната национална кампания на Фондация „Нашите недоносени деца“ – „Заедно за недоносените деца“, която обединява различни инициативи в подкрепа на най-малките и техните семейства, съобщиха от фондацията.

Сред сградите, които ще бъдат осветени в страната са: Столичната община, Дом на културата „Борис Христов" в Пловдив, крепостта „Царевец“ във Велико Търново, Драматично-кукленият театър „Васил Друмев" и Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава" в Шумен, часовниковата кула в Габрово, дворецът на румънската кралица Мария в Балчик, Пантеонът на възрожденците в Русе и Ловешка средновековна крепост, съобщиха за БТА от фондацията.

В България всяка година близо 10% от децата се раждат преждевременно. Кампанията поставя на фокус целия път на грижата за тях – правото на качествено и навременно лечение, възможността родителите да бъдат близо до бебето си, дългосрочната подкрепа след изписването и работата на медицинските екипи, които ежедневно се грижат за най-малките пациенти, посочиха от фондация „Нашите недоносени деца". От 2025 г. Световният ден на недоносените деца се отбелязва официално и от Световната здравна организация (СЗО). От тази година датата е променена на 15 ноември, вместо досегашната 17 ноември, за да има темата за преждевременното раждане свой самостоятелен ден и необходимата глобална видимост, отбеляха още от фондацията.

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„Преждевременното раждане често е само началото на дълъг път за цялото семейство. След първите дни в неонатологията могат да последват месеци на проследяване, терапии и допълнителни грижи. На 15 ноември искаме повече хора да видят тази страна на преждевременното раждане и родителите да усетят, че не преминават през всичко това сами. Когато различни градове застанат зад една и съща кауза, темата излиза извън стените на неонатологията и става част от обществения разговор“, смята Моника Златанова от Фондация „Нашите недоносени деца“.

„Една осветена общинска сграда, театър или часовникова кула може да накара хората да се запитат защо точно тази вечер мястото е в лилаво. От този въпрос започва разговорът за недоносените деца и пътя, през който преминават техните семейства. Именно тук общините могат да имат важна роля, като пренесат темата в публичното пространство и я направят част от живота на местната общност“, коментира зам.-председателят на АСКО Елена Стойчева.

Това е втората обща инициатива на двете неправителствени организации, като при първата през май, 20 български общини осветиха знакови обекти в подкрепа на недоносените деца и техните семейства.

Повече от 3500 преждевременно родени бебета са подкрепени от фондация „Нашите недоносени деца“ през 2025 г.

Световният ден на недоносените деца се отбелязва от 2011 г. насам по инициатива на Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI). Целта е да се повиши информираността на международната общност за предизвикателствата на преждевременното раждане и в знак на съпричастност към проблемите на недоносените деца и техните семейства.