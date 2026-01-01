Движението и грижата за себе си отново ще се превърнат в подкрепа за недоносените бебета и техните семейства на 10 ноември. Благотворителната инициатива „Движи се с мисия“ на Фондация „Нашите недоносени деца“ продължава с тренировки и активности в София, Варна, Стара Загора, област Перник и онлайн, като към каузата се присъединяват все повече участници, треньори и партньори.

Кампанията стартира през октомври и привлече значителен интерес към първите благотворителни занимания. Идеята е всеки да може да участва чрез предпочитана физическа активност, превръщайки времето за движение и грижа за себе си в помощ за най-малките пациенти и техните семейства.

В София програмата на 10 ноември включва разнообразни занимания – лечебна гимнастика, хатха йога, йога за начинаещи, танцова медитация и power yoga. Тренировките започват в 10:00 ч. и продължават през целия ден, така че участниците да могат да изберат удобно време и подходяща активност. Подробности за събитията и записването са публикувани в онлайн платформата на инициативата.

В подкрепа на каузата през ноември ще се включи и журналистът Бела Чолакова с „Пиши с мисия“ – онлайн благотворителна среща по терапевтично писане, която ще се проведе на 15 ноември. Чолакова е автор на книгата „Осиновени истории“ и носител на наградата „Златна ябълка“.

„Движи се с мисия“ се провежда всеки месец на 10-о число – символичен избор, свързан с факта, че едно от десет бебета по света се ражда преждевременно. Организаторите се стремят постепенно да разширяват инициативата, привличайки нови участници, населени места и партньори.

„Движението може да има много и различни форми, но смисълът е един – да създаваме повече възможности да отделяме време за себе си, докато заедно правим нещо добро за недоносените бебета и техните семейства“, споделя Моника Златанова от Фондация „Нашите недоносени деца“.

На 15 ноември, по повод Световния ден на недоносените деца, фондацията организира и семейно събитие с активности и забавления за деца и родители в Сердика Център в София. Началото е от 11:00 ч. В същия ден вечерта знакови сгради и места в различни градове на България ще бъдат осветени в лилаво в знак на съпричастност към недоносените бебета и техните семейства.

Средствата и подкрепата, привлечени чрез инициативата, подпомагат дългосрочната работа на фондацията за подобряване на грижата за преждевременно родените деца. Дейността ѝ включва подобряване на болничната среда, обучения на медицински специалисти, психологическа и терапевтична подкрепа за семействата, както и усилия за по-активно участие на родителите в грижите за техните бебета по време на болничния престой.

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители, преминали през преждевременно раждане. Повече от десетилетие организацията работи за осигуряване на съвременна медицинска грижа за недоносените бебета и навременна професионална и човешка подкрепа за техните семейства.