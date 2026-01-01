66-годишен мъж стана жертва на крупна измама на мними майстори в Хасковско, съобщиха от полицията.

На 19 ноември е подаден сигнал от мъжа от село Въгларово. Той е съобщил, че в периода от 2 до 19 ноември е бил въведен в заблуждение под предлог за извършване на ремонт на покрива на къщата му.

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Той е заплатил сумата от 48 000 евро, като впоследствие му били поискани още 10 000 евро. Задържана е 20-годишна жена от село Овчарово.

Заловени са още двама младежи - на 19 години от село Нова надежда, община Хасково и на 19 години от село Рогозиново, община Харманли.

Част от сумата е възстановена. Тримата са задържани.