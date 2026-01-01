Двама мъже на 47 и 32 години бяха задържани по време на сделка с наркотици в Силистра, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 19 ноември след предварителна оперативно-издирвателна дейност на служители от сектор „Криминална полиция“.

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Криминалистите заловили двамата в момент на сделка с 1,4 грама метамфетамин.

При последвало претърсване в дома на 47-годишния мъж полицаите открили още 1,7 грама метамфетамин, 0,4 грама канабис и електронна везна.

Двамата са задържани. Те имат предишни криминални прояви, свързани с наркотици, като по-възрастният мъж е изтърпявал ефективна присъда за аналогично престъпление.

По случая се води разследване.