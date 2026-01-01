Мотоциклетисти нападнаха с удари 22-годишен шофьор в Смолян, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 19 ноември на кръстовището на улиците „Родопи“ и „Д-р Петър Берон“.

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Мотоциклетистите - на 17 и 47 години, при движение счупили странично огледало на автомобила.

След това отворили шофьорската врата и нанесли удари с ръце по лицето и главата на младия водач.

Мотористите са задържани и по случая се води разследване.