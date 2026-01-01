От 20 ноември до 28 декември коледното градче ще посреща столичани и гости на София с ледена пързалка, музика, арт и фермерски базар и забавления за цялото семейство.

На 20 ноември в парка пред Националния дворец на културата (НДК) ще бъде официално открито петото издание на Sofia Christmas Fest. Водещи на празничната вечер ще бъдат Део и Вики Терзийска. До 28 декември фестивалът ще превръща пространството пред НДК в коледно градче с разнообразни възможности за забавление.

Откриването започва в 18:30 ч. със специално акробатично шоу на лед и коледен концерт.

В 18:45 ч. започва акробатичното шоу на лед, което публиката ще може да гледа както край пързалката, така и на екрана до сцената. В 19:30 ч. Вики и Део ще отправят музикален поздрав към посетителите. В коледния концерт ще се включат и млади артисти от Центъра за изкуства „Зорница“.

Всеки ден от 11:00 до 22:00 ч. Sofia Christmas Fest ще посреща посетители с разнообразни възможности за забавление, вкусна храна, ароматни напитки, празнична музика, арт и фермерски базар и атракционна програма за малки и големи.

Ледена пързалка всеки ден до 23:00 ч.

Ледената пързалка с площ от 320 кв. м ще работи всеки ден от 11:00 до 23:00 ч. Сесиите започват на всеки кръгъл час, продължават 45 минути и са с капацитет до 100 души. Посетителите ще разполагат с над 600 чифта кънки под наем. Децата до 6-годишна възраст ще могат да се пързалят само с придружител. Билети ще се продават на място и онлайн.

По 1 евро от всеки продаден билет за пързалката ще бъде дарено в подкрепа на кампанията „Направи го сега“. Сред благотворителните инициативи на фестивала е и „От дете за дете – Стани Таен Дядо Коледа“.

Коледни разходки и забавления за цялото семейство

От 20 ноември до 27 декември, всеки петък, събота и неделя, празнично украсеният ретро автобус „Икарус“ ще предлага коледни разходки по улиците на София.

В парка пред НДК децата и техните семейства ще могат да се качат на въртележка във формата на светеща коледна елха, да се повозят в шейната на Дядо Коледа с очила за виртуална реалност или да се включат в интерактивна разходка с игри и загадки.

На арт и фермерския базар български артисти, занаятчии и производители ще предлагат ръчно изработени подаръци, празнични изделия и разнообразни фермерски продукти. Посетителите ще могат да се насладят и на празнична музика, храни и напитки.

Sofia Christmas Fest получи международно признание с номинация в платформата European Best Destinations – една от популярните европейски туристически платформи за представяне и популяризиране на атрактивни дестинации за пътуване.

Работното време на фестивала е всеки ден от 11:00 до 22:00 ч., а на пързалката - всеки ден от 11:00 до 23:00 ч.