Мъж на 39 години е нанесъл няколко удара с юмрук по лицето на 65-годишен шофьор след катастрофа в Русе. Инцидентът е станал около 12:20 часа на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“ днес, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Тя добави, че по първоначални данни лек автомобил, управляван от 65-годишния мъж, се е сблъскал с друга кола, зад волана на която бил 39-годишен водач. След катастрофата по-младият шофьор слязъл от колата, отворил вратата на другия автомобил и започнал да удря водача му. По данни на свидетели нападението се повторило, преди очевидци да се намесят и да прекратят конфликта.

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На място са изпратени полицейски екипи и екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Пострадалият шофьор е прегледан и е установено нараняване в областта на лицето. Пътничка от другия автомобил също е прегледана в болница, но е освободена без наранявания.

Екип на сектор „Пътна полиция“ е документирал катастрофата. По случая в Първо районно управление – Русе е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на обстоятелствата продължава, съобщи още Малчева.