Таксиметров шофьор нападна с юмруци трудноподвижен мъж в Русе, съобщиха от полицията.

На 15 декември е подаден сигнал за побой на ул. „Славянска“. Установен е мъж, придружаван от дъщеря си.

Те са съобщили, че са пресичали пътното платно и докато жената придържала трудноподвижния си баща, покрай тях преминал таксиметров автомобил, който едва не ги блъснал.

При създалата се ситуация е възникнало напрежение, при което жената е ударила по колата, а водачът е спрял, слязъл е и е нанесъл удари с юмруци в лицето на възрастния мъж, вследствие на което той е паднал на земята.

Пострадалият е прегледан и е транспортиран в болница. По случая се води разследване.