37-годишен мъж е в тежко състояние, след като е намушкан с нож в Кнежа, съобщиха от полицията.
Сбиването е станало на 16 декември в частен дом. Иззет е метален нож и други веществени доказателства, които са приобщени към разследването.
Разследват смъртта на мъж в Перник, има задържан
Пострадалият мъж е откаран в болница - с прободни рани и с опасност за живота.
По случая са установени свидетели. Извършителят е задържан.
Арестуван е и друг мъж, участвал в инцидента - 27-годишен. Сезирана е и прокуратурата.