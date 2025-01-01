37-годишен мъж е в тежко състояние, след като е намушкан с нож в Кнежа, съобщиха от полицията.

Сбиването е станало на 16 декември в частен дом. Иззет е метален нож и други веществени доказателства, които са приобщени към разследването.

Пострадалият мъж е откаран в болница - с прободни рани и с опасност за живота.

По случая са установени свидетели. Извършителят е задържан.

Арестуван е и друг мъж, участвал в инцидента - 27-годишен. Сезирана е и прокуратурата.