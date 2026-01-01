В Париж вчера се състоя среща на върха на Коалицията на желаещите с участието на държавни и правителствени ръководители и ключови международни институции, по време на която участниците обсъдиха параметрите на гаранциите за сигурност за Киев, ролята на Украйна в архитектурата на бъдещата мирна система за сигурност и приноса на партньорите във възпирането на нова инвазия, обобщи в канала си в "Телеграм" секретарят на Националния съвет за сигурност и отбраната на Украйна Рустем Умеров, цитиран от Укринформ.

"Обсъдихме в детайли параметрите на гаранциите за сигурност, ролята на Украйна в архитектурата на бъдещата мирна система за сигурност и приноса на партньорите във възпирането на нова инвазия. Стигнахме до общото разбиране за ключовите елементи: силите за възпиране, ефективното наблюдение и подкрепата за украинската армия като основа на цялата система за сигурност", отбеляза Умеров.

По думите му, след срещата са били подписани важни документи: съвместна декларация на всички държави от коалицията на желаещите, озаглавена "За надеждните гаранции за сигурност с цел постигане на устойчив и траен мир в Украйна", както и тристранна декларация между Украйна, Франция и Великобритания, която излага намеренията за разполагане на многонационални сили след прекратяването на огъня, създаването на координационен център за тази цел и установяването на механизми за наблюдение с ключова роля на САЩ и участие на европейските партньори.

"Срещата демонстрира готовността да се премине от политически изявления към практически решения. Русия също трябва да предприеме конкретни стъпки за постигане на мир. Работата в Париж продължава, като предстоят поредица от срещи и консултации", допълни Умеров.

Той отбеляза, че в процеса са включени 27-те държави членки на Европейския съюз, партньори от Азиатско-тихоокеанския регион, а НАТО е представено от генералния си секретар Марк Рюте и върховния главнокомандващ силите на пакта в Европа генерал Алексъс Гринкевич.