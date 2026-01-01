Италианската ракетна фрегата „Федерико Мартиненго“ пристигна в района на Кипър, за да помогне за защитата на острова, след като той беше ударен от ирански ракети по време на войната на САЩ и Израел с Иран, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

Военният кораб, на на който има най-малко 160 служители на италианските военноморски сили, участва в операцията, координирана с Испания, Франция и Нидерландия.

Френският самолетоносач „Шарл де Гол“ също е в района.

Миналата година „Фредерико Мартиненго“ приключи ангажимента си към мисията на Европейския съюз „Аспидес“ (EUNAVFOR Aspides) в Червено море, завръщайки се във военноморската база „Таранто“, след като защитаваше товарните кораби от нападения на хусите - свързана с Иран йеменска групировка.