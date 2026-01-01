Франция ще изпрати две фрегати в рамките на военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес" в Червено море, заяви днес френският президент Еманюел Макрон по време на посещение в Кипър, съобщава Ройтерс.

"Ние сме в процес на създаване на чисто отбранителна, изцяло ескортираща мисия, която трябва да бъде подготвена съвместно от страни членки на ЕС и страни извън ЕС", посочи Макрон след среща с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в авиобазата "Андреас Папандреу" в Пафос.

Мисията на ЕС "Аспидес" беше създадена през 2024 г. и има за цел да осигури свободата на корабоплаване и морската сигурност в Червено море след серия от атаки на йеменските бунтовници хуси срещу търговски кораби.

Макрон уточни, че разполагането на френски сили в Средиземно море, Червено море и Ормузкия проток ще включва осем военни кораба, един самолетоносач и два хеликоптероносача.

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че "когато Кипър е нападнат, тогава и Европа е нападната", предаде Ройтерс.

Той каза това по време на посещение на средиземноморския остров, където пристигна днес, за да обсъди укрепването на регионалната сигурност с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис на фона на ескалацията на войната в Иран и рязкото покачване на цените на петрола, информира Франс прес.

Основната цел на посещението е да се покаже "солидарността на Франция с Кипър", където британска военна база беше засегната от атака с дрон малко след началото на израелско-американската военна операция срещу Иран на 28 февруари, съобщи канцеларията на френския президент.

Еманюел Макрон нареди също самолетоносача "Шарл де Гол" да бъде разположен в региона, както и амфибиен хеликоптероносач. Очаква се самолетоносачът да пристигне в източния район на Средиземно море в близките дни. Сега той се намира в района на Крит. Макрон ще го посети днес следобед, уточнява Елисейския дворец.

"Френският президент ще говори с военнослужещите от военноморските сили, които се намират на борда на самолетоносача. Мисията на самолетоносача има за цел да засили френското военно присъствие в региона, за да бъдат взети мерки за сигурността на Франция, нейните граждани, нейните военни бази, както и тези на нейните съюзници в района", допълват от президентската канцелария.