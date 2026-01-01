Кипър се готви да закупи четири системи за противодействие на дронове „Кентавър“ (Centaurus), след като ирански дрон „Шахед“ (Shahed-136) проби въздушната отбрана на Република Кипър и удари британската база в Акротири в понеделник (2 март), съобщава кипърското издание на вестник „Катимерини“, като се позовава на добре информирани източници.

Официални лица очакват слабостите, установени в резултат на случая с Акротири, да бъдат отстранени чрез придобиването на разработената в Гърция система за откриване и неутрализиране на дронове. Източниците посочват, че кипърското министерство на отбраната пристъпва незабавно към закупуването на системите, които вече се използват от гръцките въоръжени сили и са инсталирани на фрегатата „Псара“, която се намира в Кипър заедно с фрегатата „Кимон“.

Според информацията на „Катимерини“ покупката е част от европейската програма за отбрана SAFE (Security Action for Europe) и вече е одобрена в Брюксел.

Военната помощ, изпратена от Гърция след инцидента в Акротири, се счита в Никозия за особено важна, защото помогна за покриване на пропуските в противовъздушната отбрана на Кипър, посочва „Катимерини“. Гръцките изтребители F-16 Viper провеждат разузнавателни патрули почти всяка нощ над въздушното пространство на Република Кипър, за да откриват потенциални заплахи.

Нощните патрули се извършват на ротационен принцип с британски изтребители, базирани в Акротири. Системата „Кентавър“, разработена от Гръцката аерокосмическа индустрия, е тествана успешно по време на участието на гръцката военноморска флота в операции в Червено море срещу хусите, припомня „Катимерини“.