Американски и израелски удари поразиха нефтено хранилище в Техеран, предаде АФП, цитирайки иранските държавни медии. Това е първият докладван удар върху петролната инфраструктура на Ислямската република.

„Нефтено хранилище в южната част на Техеран беше атакувано от САЩ и ционисткия режим“, заяви официалната иранска агенция IRNA.

Хранилището се намира близо до важен нефтопреработвателен комплекс, но съоръженията на рафинерията „не са пострадали при военните удари“.