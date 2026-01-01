/ iStock

Американски и израелски удари поразиха нефтено хранилище в Техеран, предаде АФП, цитирайки иранските държавни медии. Това е първият докладван удар върху петролната инфраструктура на Ислямската република.

„Нефтено хранилище в южната част на Техеран беше атакувано от САЩ и ционисткия режим“, заяви официалната иранска агенция IRNA.

Хранилището се намира близо до важен нефтопреработвателен комплекс, но съоръженията на рафинерията „не са пострадали при военните удари“. 

