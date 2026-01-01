Служителите на Министерството на вътрешните работи в цялата страна отбелязват Международния ден в памет на загиналите служители на реда – 7 март.

С едноминутно мълчание и включени сини светлини започна работният ден за полицаите днес. Пред паметниците на загубилите живота си техни колеги на различни места на територията на областните дирекции бяха поднесени венци и цветя.

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев, представители на ръководството на МВР и националното бюро на ИНТЕРПОЛ у нас, поднесоха венец пред паметника на загиналите полицейски служители на площад „Св. Седмочисленици“ в София. В обръщението си министърът отбеляза, че почитта към отдалите живота си е отговорност, която задължава всички да дават максимума от себе си при изпълнение на служебния си дълг.

„Униформата ви пази. Тя е знак, че държавата стои зад вас. От друга страна обаче тази униформа е тежка отговорност..

Ние сме длъжни да пазим паметта за тези наши колеги, които отдадоха живота си при изпълнение на техния служебен дълг. Не можем да си позволим да ги забравим. Техният пример е важен за нас. В трудния и решителен момент са дали максимума от себе си, знаейки какво може да им коства това и колко скъпо могат да платят.“

В навечерието на възпоменателния ден и в знак на почит, под координацията на ИНТЕРПОЛ бяха осветени световни емблематични обекти в синьо - символ на полицейската общност. От София в глобалната „синя вълна“, следваща залеза на Слънцето, се включи и НДК.

От МВР припомнят, че кампанията по отбелязването на мемориалния ден тази година се провежда под мотото „RFO - Remembering Fallen Officers“ („В памет на загиналите служители на реда“). Като държава членка на Интерпол България, заедно с над 100 държави, изразява солидарност със световната полицейска общност и подкрепя инициативите, организирани и координирани от международната организация.

В навечерието на възпоменателния ден, в синьо беше осветена сградата на Националния дворец на културата (НДК) в София, с подкрепата на Министерството на културата.

На 7 март правоприлагащите органи и полицейските сили по целия свят ще се съберат, за да почетат службата и призванието на полицейските служители навсякъде и да отдадат почит на жените и мъжете, които са загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг, се посочва на сайта на Интерпол.