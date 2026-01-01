Нашият поглед към България не е враждебен, не виждаме изобщо България като легитимна цел за нито едно нападение. Категорично казвам, че по никакъв начин ние не изпращаме информация като легитимна цел за някоя точка в България, заяви посланикът на Ислямска Република Иран Н. Пр. Али Реза Ирваш в специално интервю пред БНР .

Той каза още:

"Всичките ни усилия са в посоката на изясняване на истините за задълбочаване на приятелството ни с България. Доколкото в България има притеснения и тревоги в хората, мога да ви кажа, че дори най-малко зрънце иранския народ не мисли враждебно за България. А когато ние кажем, че търсим дълбоки приятелски отношения с България, то е от дъното на душата ни. Всяването в страх в сърцата на българския народ е оръжие, което нашите врагове използват, за да ни разделят."

На въпроса какви гаранции може да даде посланик Ирваш, че някоя заблудена иранска ракета няма да прелети към България, той заяви:

"Аз съм посланик, не мога да прочета бъдещето, но мога да кажа, че онези, които в Иран водят военни действия, полагат усилия това да не се случи. Вместо да мисли върху тази тема, ние трябва да гледаме нещата в положителна посока и да се опитваме да отстраним причините на подобно виждане. Да отстраним причините значи да премахнем неоснователното присъствие на подобни самолети в София. Вие също имате вашия глас в световната общност и трябва да се чуе вашият глас в тази връзка за установяване на мир."