За три дни от ОАЕ са се прибрали 1000 души, обяви кризисният щаб към МВнР на брифинг пред медиите.

В момента пътува полет за Дубай, който ще прибере още български граждани.

Оказана е помощ за евакуация на над 300 души, които се намират в различни точки на региона – 130 по въздушен път и 170 по сухопътен.

От щаба увериха, че има организирани полети за следващите дни между туроператорите и въздушните превозвачи.

Направена е уговорка за полети за прибиране и на туристите от Малдивите. „Чартърът е организиран от авиокомпанията съвместно с туроператор. Български туроператор е поел ангажимента да организира туристите, които са на място. Ние съдействаме там, където е необходимо за разрешения“, заяви Анелия Маринова, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Самолетът ще излети от България на 7 март, събота, в 20:30 часа, и се очаква да излети от Мале за София на 8 март в 18:00 часа българско време.

Към момента остават затворени летищата в Доха, Кувейт и Бахрейн.

„В готовност сме при възможност да организираме чартър от съседно летище за извеждане на пътници оттам“, заявиха от щаба.

Подаване на сигнали и обработка

От щаба обявиха още, че денонощно се обработват сигнали.

„Няма как при толкова много постъпили искания да се контролира целият процес. Точно заради това поканихме колеги от Министерството на туризма да прегледат заедно кои са хората, качени на този полет, пътуващ за Дубай в момента. Идеята е следващият полет, който бъде организиран, да бъде за хората с туроператорските компании и да се поеме координационно от Министерството на туризма. Ние качваме данните на всеки един човек. Огромни са бройките и се изисква време. Министерството на туризма и туроператорите имат всички данни на хората. Така те ще могат да вземат следващия голям полет. Затова дойдоха и – цяла вечер сме сравнявали списъците“, заявиха от щаба и допълниха, че няма да оставят хора, които не са се прибрали в България.

Зам.-министърът на външните работи, Велизар Шаламанов, обяви, че постоянно се обработва информация и се предава в кризисния щаб, за да се обработва безпристрастно. „Работи се при огромно напрежение. Организирана е работа на смени, тъй като процесът продължава вече пети ден. Ангажимент на министър Надежда Нейнски е всеки български гражданин да се завърне у дома“, заяви той.

Fly Dubai плавно възстанови редовните полети от Дубай до София с до 10 полета седмично. Те всеки ден превозват по около 180 пътника, заяви Анелия Маринова.

По думите ѝ това създава объркване, защото пътниците, които успяват да се доберат до място на Fly Dubai, се отписват от списъците на кризисния щаб.

Към момента са евакуирани:

от Оман – 111 души,

от Кувейт – 40 души,

от Рияд до Виена – 21 души,

в Йордания – 130 души,

в Ирак – 20 българи, сухопътно през границата с Турция,

от Израел през Египет – 14 души

Оказано е съдействие и на двама други граждани на друго летище. Има българка, която иска да напусне Иран – ще ѝ се окаже съдействие скоро.

Около 310 души чакат съдействие в Катар.

10 наши дипломати от посолството ни в Иран са евакуирани от Техеран.