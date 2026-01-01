Силни експлозии бяха чути край летището в Ербил, в автономния иракски регион Кюрдистан, а нападение принуди управлявано от американска компания петролно находище да прекрати добива.

Журналисти на АФП съобщиха за мощни взривове и видим сив дим, издигащ се от района около летището, където са разположени войски на международната коалиция, водена от САЩ.

Автономният регион Кюрдистан, който приютява американски военни, постепенно се оказва въвлечен във войната, обхванала Близкия изток, като най-често става обект на атаки с дронове срещу американски бази и интереси.

Безпилотни летателни апарати многократно бяха прехващани над Ербил - град, в който се намира и един от най-големите американски консулски комплекси.

Министерството на природните ресурси на Кюрдистан съобщи, че добивът на петрол в находище, управлявано от американската компания HKN Energy, е спрян след нападение в района Сарсанг в провинция Дохук.

Източник от службите за сигурност заяви пред Франс прес, че атаката е била извършена с два дрона ден по-рано.

Ирак, който през последните години възстанови относителна стабилност, дълго време беше арена на непряко противопоставяне между САЩ и Иран. Властите в Багдад заявиха, че не желаят страната да бъде въвличана в конфликта, но въпреки това тя не остава пощадена.

Няколко въоръжени групировки, подкрепяни от Иран и известни под името „Ислямска съпротива в Ирак“, към които принадлежи и „Катаиб Хизбула“, обявиха, че няма да запазят неутралитет и поеха отговорност за десетки атаки с дронове срещу американски бази.

Източник от петролна компания в Кюрдистан заяви във вторник пред Франс прес, че повечето чуждестранни петролни компании временно са спрели производството като предпазна мярка.