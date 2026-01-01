Столичната община обявява официалния старт на тазгодишното пролетно издание на „Новата гора на София“ в землището на гр. Банкя. Откриването на този сезон ще се проведе на 28 март от 11:00 часа. Теренът е над кв. „Михайлово”, близо до Дивотинския манастир, а точната локация можете да видите ТУК.

СО

Проектът в Банкя предвижда дългосрочно залесяване на близо 189 декара с общо над 47 000 фиданки. През настоящия пролетен сезон, в партньорство с район „Банкя“ и с подкрепата на СОФ Кънект, ще бъдат залесени първите 30 дка от терена.

„Новата гора на София“ е дългогодишна инициатива на Столичната община, която ние с удоволствие и енергия продължаваме и в този мандат. Подобни кампании са много повече от идея – това е начин да оставим нещо смислено след себе си и със собствения си труд да допринесем за това София да бъде един по-зелен и по-устойчив град. Грижата за природата не бива да бъде преходна или еднократна; тя следва да е споделена отговорност на всеки от нас. Засаждането на дървета, както в градската среда, така и в крайградските райони, е от изключително значение за здравето на хората, особено в условията на все по-ускорените климатични промени. Тези масиви, които засаждаме сега, след няколко години ще са нашият естествен зелен щит – дърветта не само пречистват въздуха от замърсяванията, но и са най-добрата ни защита срещу критично високите летни температури“, заяви Николай Неделков, зам.-кмет в направление „Околна среда”

На откриването ще ни гостува и екипът на ОП „Екоравновесие“. Всички доброволци на място ще могат да се запознаят с няколко опашатковци от общинските приюти, които търсят своя постоянен дом.

Организация и участие:

За залесителните дейности в рамките на кампанията се разчита изцяло на доброволци, като на място ще бъдат осигурени посадъчният материал и уредите за засаждане. Всеки може да се включи в акциите по залесяване няколко последователни уикенда в периода от 28 март до 10 май 2026 г. между 10:00 и 16:00 часа (без 10-12 април, когато празнуваме Великден и 19 април – поради провеждането на избори за Народно събрание). Обръщаме внимание, че само на 28 март, когато е откриването на залесителната кампания, началният час е 11:00 часа.

По предварителна уговорка е възможно извършване на залесителни мероприятия и през делничните дни за организирани групи доброволци. Организаторите следва да подготвят информация за желаната дата, часовия диапазон и броя на участниците и да я изпратят на: neli.andonova@sofia.bg; y.kostadinova@sofia.bg