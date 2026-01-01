Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че са започнали да „насочват атаки към инфраструктура в Иран“, предаде ДПА.

„ЦАХАЛ започна широкомащабна вълна от удари срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“, заявиха военните в публикация в "Телеграм". Израел, който нанася удари по Иран от събота насам, заяви вчера, че преминава към следващата фаза на въоръжения конфликт.

Иран предприема атаки в продължение на няколко дни срещу цели в държавите от Персийския залив, включително американски военни бази и дипломатически представителства, в отговор на американски и израелски военни удари в Иран. Министерството на отбраната на Катар съобщи за осуетена атака с дрон срещу военно летище „Ал Удейд“ - най-голямата американска база в Близкия изток.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, цитирано от ДПА, че силите му са прихванала и унищожили три ракети, изстреляни към военно летище „Принц Султан“ на територията на кралството. Не се уточнява откъде са дошли ракетите. Базата южно от Рияд, където са разположени американски сили, е била многократно атакувана от дронове през последните дни.

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ предупреди израелските жители да евакуират градовете в радиус от пет километра от границата между страните, предаде Ройтерс. Съобщението на Хизбула, публикувано на иврит рано тази сутрин в приложението „Телеграм“ следва по-ранен призив на Израел за евакуация на жителите на южните предградия на Бейрут.

Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток в понеделник, когато „Хизбула“ откри огън, предизвиквайки израелски въздушни удари, фокусирани върху южните предградия на Бейрут и върху южен и източен Ливан.„Агресията на вашите военни срещу ливанския суверенитет и безопасността на гражданите, унищожаването на гражданската инфраструктура и кампанията за експулсиране, която провеждат, няма да останат без отговор“, заяви „Хизбула“.

Израел заяви, че няма да евакуира граничните си градове и е изпратил допълнителни войници в Ливан, заявявайки, че това е отбранителна мярка, целяща да „защити гражданите си, които живеят наблизо“.

Междувременно иранските сили са изстреляли ракети по Израел на две нови вълни, като са използвани и бойни глави с касетъчни боеприпаси, съобщи ДПА, позовавайки се на ирански медии.

„Ракетен дъжд по пътя към Тел Авив“ озаглави иранската държавна телевизия видеоклип, който уж показва светлинните следи от касетъчните боеприпаси. В Израел е задействана ракетна тревога.

Използването на касетъчни боеприпаси е до голяма степен забранено в международен план, защото те разпръскват експлозиви неконтролируемо върху големи площи и са особено опасни за цивилното население. Израелските военни преди това обвиниха Иран, че изстрелва касетъчни боеприпаси по Израел.

Силни експлозии бяха чути в крайбрежния метрополис Тел Авив. Първоначално няма данни за жертви, но се говори за щети от ракетни отломки.

Израелските военни заявиха, че системите им за противовъздушна отбрана са в действие, за да прихванат ракетите.

Междувременно на „иранското лидерско трио“, назначено за преходния период след убийството на върховния лидер Али Хаменей са предоставени допълнителни правомощия. Временният лидерски съвет е получил правомощия да обявява мир и война, съобщиха ирански медии. Според тях съветът може също да „назначава и освобождава военни и полицейски служители“.

Решението е взето от „Съвета по целесъобразност“ - важен арбитражен орган в иранския властов апарат.

Настоящото лидерско трио се състои от президента Масуд Пезешкиан, председателя на Върховния съд Голам-Хосеин Мохсени-Еджей и духовника аятолах Алиреза Арафи. Те ще управляват държавните дела, докато не бъде назначен нов религиозен лидер.