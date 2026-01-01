На 6 март имен ден празнуват всички, които носят името Красимир и Красимира (означава - да краси света). На този ден Православната църква чества деня на Св. 42-ма мъченици в Амория (в малоазийската област Фригия). Преданието разказва че това са били храбри военачалници, които се пожертвали в името на християнската вярата през 840 г. в Амория.



В началото на IX век, градът бил непрекъснато нападан и обсаждан от арабски племена, които вече изповядвали исляма. Историята се запазила от времето на византийския император Теофил (829-842 г.).



Християните се защитавали мъжествено и врагът тъкмо се готвел да отстъпи, когато предател показал на мохамеданите уязвимата страна на крепостната градска стена, градът бил превзет и предаден на огън. По-голямата част от жителите и войниците, които защищавали града, били избити или отведени в робство.



За възмездие победителят заповядал да бъдат затворени в тъмницата главните военачалници - те били 42 души. Църквата почита в този ден паметта на всички смели мъже, които се оказали и добри войници и верни служители на Христа.