Русия печели от войната с Иран, тъй като този конфликт изчерпва критично запасите от основното оръжие, необходимо на Украйна за защита от руските атаки - ракети - прехватчици към ЗРК Patriot, пише The Wall Street Journal.



САЩ и страните от Персийския залив изстреляха стотици ракети-прехватчици в първите дни на войната, за да отблъснат ракетните и безпилотни обстрели от страна на Иран. Според оценки на анализатори, в момента те разполагат със запаси, които ще стигнат само за няколко дни непрекъснат обстрел, и това може да принуди Вашингтон да използва резервите в Индо-Тихоокеанския регион и други региони.



Според оценки на ВВС на Украйна, за да се противопостави на руските балистични ракети, страната се нуждае от не по-малко от 60 ракети PAC-3 на месец. През февруари германският министър на отбраната Борис Писториус призова европейските партньори от НАТО да дарят ракети, за да задоволят тази нужда. Колко изчерпани са запасите на НАТО показва фактът, че само пет от тях бяха окончателно обещани – от Германия, пише WSJ.



"Недостигът на ракети може да застраши мирните преговори, тъй като западните гаранции за сигурност за Украйна включват укрепване на противовъздушната отбрана на Киев, заявяват европейски и украински преговарящи“, се посочва в статията.



Системата Patriot беше златен стандарт за западната противовъздушна отбрана през четирите години на войната в Украйна. Тази система е трудна за унищожаване от противниците, тъй като обхваща голяма територия. Украинските оператори използваха Patriot за прехващане на руски хиперзвукови ракети, особено в етапа на забавяне при спускане, което изненада военните анализатори, които не смятаха, че Patriot е способен да прехваща такива ракети.



В същото време компанията Lockheed Martin увеличи производството им до около 600 ракети годишно и работи за увеличаване на годишното производство до 2000 ракети до края на 2030 г. За унищожаването на една балистична ракета обикновено са необходими най-малко две ракети-прехватчици Patriot. Производството на една такава ракета-прехващачи на стойност няколко милиона долара е ограничено и може да отнеме няколко месеца, като компонентите се доставят от цялата територия на САЩ и дори от Испания.