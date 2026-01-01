Два полета на „България Еър“ (Bulgaria Air), част от операцията по връщането на български туристи, кацнаха на Летище „Васил Левски“ – София, съобщиха от пресцентъра на авиокомпанията.

Единият самолет излетя тази сутрин от Оман („Салала Интернешънъл Еърпорт“) и кацна в София в 18:01 часа българско време със 110 пътници на борда. От тях 74 са били на чартърен полет на авиокомпанията, а останалите са включени в списък на Министерството на външните работи.

Спасени: Кацна първият самолет с български граждани от Близкия изток

Вторият самолет тръгна от Дубай днес и превози 180 пътници, като кацна на летището в София около 19:50 часа, съобщиха още от превозвача.

Припомняме, че снощи български туристи се прибраха в София с полети от Дубай и Абу Даби. Вчера български туристи се прибраха и с полет от Дубай до летище Варна.