Правителството на Шри Ланка разреши на ирански военен кораб с 208 души на борда да влезе в страната по хуманитарни причини, съобщи президентът Анура Кумара Дисанаяке, цитиран от ДПА.

Иранският кораб "Бушехр" поиска да пусне котва в пристанище в Шри Ланка само ден, след като друг ирански военен плавателен съд бе подложен на американска атака, при която загинаха 87 души, няколко все още се смятат за изчезнали, а 32-ма моряци бяха спасени от властите на Шри Ланка.

"Разгледахме иранския призив и разрешихме на кораба да влезе във водите на Шри Ланка по хуманитарни причини", обяви Дисанаяке на пресконференция днес.

Общо 208 души на борда, включително 84 офицери, са били прехвърлени на кораби на военноморските сили на Шри Ланка и отведени до пристанището в столицата Коломбо, съобщи той. По съображения за сигурност иранският военен кораб "Бушехр" ще бъде изпратен в пристанището на Тринкомале, на около 240 километра североизточно от столицата, добави президентът Дисанаяке.

Междувременно 32-мата моряци, спасени от военноморските сили на Шри Ланка вчера в същия район, се възстановяват в болница в южната част на страната. Властите продължават издирвателните операции за изчезнали членове на екипажа на друг ирански кораб - фрегатата "Дена", който бе потопен в района на южното крайбрежие на острова.