Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя, че трябва да има роля в избора на следващия върховен лидер на Иран след убийството на аятолах Али Хаменей, чийто син Тръмп намира за неприемлив.

„Синът на Хаменей е слаба фигура. Трябва да участвам в назначаването, както с Делси“, каза Тръмп пред Axios в интервю, правейки сравнение с Венецуела, където временният президент Делси Родригес е сътрудничила с него, след като САЩ свалиха нейния шеф Николас Мадуро.

Тръмп каза пред изданието, че Съединените щати вероятно ще се върнат към война в рамките на пет години без благоприятен лидер в Иран.

„Синът на Хаменей е неприемлив за мен. Искаме някой, който ще донесе хармония и мир в Иран“, е цитиран да казва Тръмп от изданието.

Не беше ясно по какъв начин Тръмп би могъл да има роля в избора на нов върховен лидер на Ислямската република – решение, което се взема от събрание на висши шиитски мюсюлмански духовници, повечето от които са твърдо противопоставени на Съединените щати.

Изказванията на републиканеца предполагат готовност да работи с някого от вътрешността на Ислямската република, вместо да се стреми да свали правителството, което е заклет враг на САЩ, откакто Ислямската революция през 1979 г. свали прозападния шах.

Синът на покойния шах, Реза Пахлави, предложи да се завърне като преходна фигура, преди Иран да изготви нова конституция като светска демокрация. Пахлави по-рано каза, че всеки нов върховен лидер в рамките на Ислямската република би бил нелегитимен.

Али Хаменей, който управляваше Иран от 1989 г. с твърдолинейни политики, включващи репресии у дома и конфронтация със съседни страни, беше убит при израелски удар. Неговият син, Моджтаба Хаменей, се счита за един от претендентите да наследи баща си, който беше едва вторият върховен лидер след революционния лидер аятолах Рухолах Хомейни.

Във Венецуела Тръмп нареди смъртоносна атака на 3 януари, при която американски сили заловиха Мадуро, дългогодишен противник на Съединените щати.

Вместо да подкрепи опозицията, която дълго време беше подкрепяна от САЩ, Тръмп каза, че е доволен от Родригес, която беше вицепрезидент на Мадуро, но е сътрудничила по ключови американски искания, особено по отношение на облагодетелстването на петролни компании.