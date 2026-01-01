Ралица Асенова, майка на Николай Златков, който намери смъртта си под връх Околчица, е получила изричен отказ да види сина си с аргумента, че това би попречило на работата на разследващите. По думите ѝ в ефира на „Здравей, България” повече от месец след трагедията близките на жертвите не са допуснати да разпознаят телата и се намират в „пълно информационно затъмнение”.

Основният мотив, с който се отказва достъп на Асенова до тялото на сина ѝ, е опасността тя да повлияе на доказателствата. „Получих директен цитат, че не мога да видя сина си, защото има опасност да „замърся” разследването”, заяви тя. Майката предложила конкретни мерки, за да се избегне подобен риск, но те били отхвърлени: „Казах: Облечете ме в стерилни дрехи. Нека двама свидетели да дойдат да гледат. Аз искам да видя детето си. Не, не бях допусната”.

Опитите на Асенова да получи информация на място във Враца също завършили без успех. Тя успяла да разговаря със съдебния лекар, извършил аутопсията, но той отказал да ѝ покаже дори личната карта на сина ѝ. По думите на Асенова лекарят е съобщил, че има изрична забрана от наблюдаващия прокурор тялото да ѝ бъде показвано. По думите ѝ до момента „никой от близките не е разпознал детето си”.

Адвокатката на семейството не е успяла да се свърже с наблюдаващия прокурор в продължение на повече от две седмици. Едва след оказване на натиск от страна на Асенова на място в прокуратурата, е получено писмо, че се назначават допълнителни експертизи. Тя подчерта, че като пострадало лице има законово право да види сина си и да получава информация за хода на досъдебното производство, но „всичко ни се отказва”.

Според Ралица Асенова в момента се лансира „една-единствена версия”, която се разпространява медийно и в парламента и която цели да очерни покойниците. Тя заяви, че има свидетели и данни, които не отговарят на тази хипотеза.

Заради липсата на отговори и невъзможността да приберат телата на близките си, Асенова призова гражданите на мирен протест на 13 март, петък, от 17:30 часа пред Съдебната палата в София. „Надявам се да имаме силите да тръгнем да търсим справедливост от хората, които се опитаха да почернят и съсипят животите ни”, завърши тя.