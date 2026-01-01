Крум Зарков повежда листата на БСП-Обединена левица в Бургас на предстоящите парламентарни избори, съобщиха от пресцентъра на левицата.

"За мен това е много важно решение, което приемам изключително сериозно. Ценя хората, които са тук. Те са постигнали резултати, които смятам да наградим, за да постигнем за Бургас това, което заслужава – едно много сериозно представителство в централните власти", заяви Зарков, след като членовете на местния Областен съвет се обединиха около предложението именно той да поведе листата на БСП-ОЛ в Бургас.

"Политическата криза ще бъде решена, когато се състави почтено правителство с хоризонт на действие по-дълъг от няколко месеца, за да може да прекърши гръбнака на този мафиотски клан, който се е увил около снагата на нашата нация и задушава народа ни", смята Зарков.