Крум Зарков е новият председател на Българската социалистическа партия. Зарков спечели вота срещу Борислав Гуцанов, без да се стига до балотаж.

Той бе избран от делегатите на 51-вия Конгрес на БСП, след като Атанас Зафиров отстъпи лидерския пост.

Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

В председателската надпревара участваха и Руси Статков.

"Днес правя стъпка назад - подавам моята оставка, не защото ви предавам или се срамувам. Напротив, гордея се и знам с колко безсънни нощи сте платили, за да бъде нашата партия пример. Подавам оставката си, защото не искам да участвам в какъвто и да е процес по разделение на БСП. Но оставам, защото вярвам, че БСП не е изчерпано, а объркано. Лидерският въпрос днес не е най-важният. Най-важният е какъв път избираме. Обещавам да помогна този път да бъде намерен. Нашата партия е преживяла много – много повече от днешната т. нар. партийна криза", обяви Зафиров по-рано днес.