След подадената оставка на лидера на БСП Атанас Зафиров, социалистите са изправени пред ключов избор за бъдещето на партията. На извънредния конгрес започнаха дебатите за ново ръководство и промяна в политическия курс. Един от претендентите за председателския пост - председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков, коментира ситуацията в ефира на NOVA.

Според Вълков БСП трябва да продължи с нова платформа и ръководство. „Подаването на оставка е една от стъпките. Надявам се тя да бъде последвана от цялостна промяна в партията. През последните 2 месеца темата за оставката на Атанас Зафиров беше широко обсъждана, а ние от Младежкото обединение неведнъж сме настоявали за нея”, заяви той.

В отговор на критиките на Зафиров, че исканията за промяна в партията са се появили едва след края на участието във властта, Вълков определи подобни твърдения като спекулативни. „Разговорите за излизане от управлението започнаха още по средата на мандата, особено след оттеглянето на подкрепата от АПС и появата на подкрепа от „ДПС-Ново начало”. Тогава вътре в партията започнахме сериозни дискусии, че БСП трябва да поеме по нов път”, обясни той. По думите му тези разговори са водени в рамките на вътрешнопартийните органи, а не публично, тъй като решенията трябва да се вземат институционално.

Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

Той подчерта, че решението за участие в управлението е било взето при различни политически условия и е трябвало да бъде преразгледано след промяната в подкрепата. „Когато това не се случи, логично се стигна до искания за оставка на председателя и за смяна на ръководството”, допълни Вълков.

В надпреварата за нов лидер на партията са останали между 5 и 6 кандидати, сред които и Вълков. Той заяви, че окончателното му решение дали ще остане в битката докрай ще зависи от подкрепата на партийните структури. „В момента текат изказванията на кандидатите. Имам още малко време да преценя дали ще продължа в надпреварата или ще се оттегля”, каза Вълков.