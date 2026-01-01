Атанас Зафиров подава оставка като председател на БСП, обяви самият той по време на заседанието на 51-вия Конгрес на БСП, което се провежда в НДК.

"Днес правя стъпка назад – подавам моята оставка, не защото ви предавам или се срамувам. Напротив, гордея се и знам с колко безсънни нощи сте платили, за да бъде нашата партия пример. Подавам оставката си, защото не искам да участвам в какъвто и да е процес по разделение на БСП. Но оставам, защото вярвам, че БСП не е изчерпано, а объркано. Лидерският въпрос днес не е най-важният. Най-важният е какъв път избираме. Обещавам да помогна този път да бъде намерен. Нашата партия е преживяла много – много повече от днешната т. нар. партийна криза", обяви Зафиров.

На двудневното заседание, което започна малко след 11 часа днес, събирайки 689 делегати в Националния дворец на културата, се очаква да бъде избран нов лидер на Българската социалистическа партия. В дневния ред освен избор на председател на Националния съвет на БСП, както и предсрочно прекратяване на правомощията на настоящия, е също анализ на участието на „БСП-Обединена левица” в 51-вото Народно събрание и правителството, както и приемане на предизборна платформа и насоки.

БТА

Сред кандидатите да заемат мястото на Атанас Зафиров с най-много гласове до момента са бившият служебен министър на правосъдието Крум Зарков, председателят на младежката организация на БСП и депутат Габриел Вълков, социалният министър в оставка Борислав Гуцанов, председателят на Градския съвет на БСП в София и член на Столичния общински съвет Иван Таков и зам.-председателят на БСП Калоян Паргов.

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на БСП Атанас Зафиров. Няколко дни, след като правителството на Росен Желязков, в което участва и „БСП-Обединена левица“, подаде оставка след протести в страната, беше насрочено заседание на Националния съвет на партията за януари. Този орган реши да свика заседание на Конгреса на партията на 7 и 8 февруари, като спорът между отделните фракции бе дали форумът да е преди или след изборите. Самият председател Атанас Зафиров заяви, че времето за свикване на конгрес е непосредствено след изборите и няма намерение да подаде оставка.

Очакванията на делегатите

Преди началото на висшия форум на социалистите делегати на Конгреса изразиха пред журналисти очаквания за смяна на председателя на БСП.

На 100% ще се стигне до избор на нов председател, коментира депутатът от „БСП-Обединена левица“ Иван Петков преди началото на конгреса. По думите му е хубаво, че има интрига, защото се вижда, че има живот в партията след това пагубно управление, в което БСП участваше. Надявам се да излезем сплотени, да си кажем грешките, да не ги повтаряме в бъдеще и занапред да имаме нов лидер, добави той. Петков каза, че очаква от кандидатите за следващ председател да кажат каква им е програмата и дали ще се отрекат от Бойко Борисов и Делян Пеевски занапред.

Министърът на труда и социалната политика в оставка и член на Изпълнителното бюро на БСП в оставка Борислав Гуцанов коментира, че очаква мъдрост от Конгреса, да прецени в този момент кой е най-подходящият лидер, за да може да излязат силни, обединени и да дадат знак на обществото, че са разбрали какво трябва да направи оттук нататък БСП.

БТА

Попитан дали съжалява за участието в управлението, Гуцанов отбеляза, че е трябвало да спре този водопад от избори – седем в рамките на няколко години, и затова това е било правилното решение. Но дали по най-добрият начин се участва в това управление, това вече е друг въпрос, допълни той. Според него е имало много неща, които са могли да се направят по друг начин, но обезличаването заличава всичко добро, което е станало.

Крум Зарков коментира, че надпреварата за лидерския пост е сериозна, истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България, и изрази надежда да повлече крак и за целия български народ. Това е борба, която трябва да доведе до нов ред, правов ред, допълни той. На въпрос каква подкрепа очаква като кандидат за председател на БСП, Зарков каза, че всичко е в ръцете на делегатите. Аз ще имам честта да говоря пред тях и съм им благодарен, защото тази чест ми я предоставиха те като ме номинираха, допълни той.