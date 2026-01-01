Националният съвет на БСП се събра на заседание, за да обсъди документите за предстоящия конгрес на партията, насрочен за 7 и 8 февруари. На влизане в сградата на партията членове на висшия орган на БСП коментираха възможността днес да бъде направен опит за смяна на датата на конгреса.

На 10 януари Националният съвет на БСП реши да свика заседание на Конгреса на партията на 7 и 8 февруари, на което да обсъди платформата за следващите избори и да избере ново ръководство.

Председателят на БСП-София Иван Таков посочи, че днешното заседание на Националния съвет е насрочено от предишното, за да приеме документите за конгреса. Аз председателствам групата по изготвяне на предизборната платформа, тя е готова вече, изпратена е на всички членове на Националния съвет. Днес мисля, че ще направим едно смислено политическо и партийно събрание на Националния съвет и вървим на 7 и 8 на конгрес, допълни той.

Борислав Гуцанов: Най-разумното е да се свика конгрес на БСП

Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков заяви, че решението на Националния съвет от предишното заседание е абсолютно ясно и категорично, че конгрес ще има на 7 и 8 февруари. Днес могат да бъдат направени може би опити да се отмени конгресът, но не вярвам, че ще бъде отменен, защото първо имаме решение от преди и то взето с огромно мнозинство. Предполагам, че горе-долу със същото мнозинство ще бъде отхвърлена идеята за смяна на датата, коментира той.

Габриел Вълков каза, че има номинации за председател на БСП от много структури на партията. Разбира се, до конгреса има още една седмица, има време да се премисли, да се види колко номинации имам, какви са тези номинации и след това ще преценя дали ще остана в надпреварата на самия конгрес, заяви той.

Попитан дали вижда конкуренция в лицето на Крум Зарков, който също заяви готовност да се кандидатира за председател на БСП, Габриел Вълков коментира, че не гледа на другите кандидати като конкуренция. Ние всички сме една партия и вярвам, че който и да бъде председател на партия трябва да я обедини и да работим заедно, допълни той.

Министърът на труда и социалната политика в оставка и член на Изпълнителното бюро на БСП в оставка Борислав Гуцанов също каза, че има решение на Националния съвет да има конгрес и то трябва да бъде изпълнено. Даже се учудвам, че някой поставя отново тази тема на масата да бъде коментирана. Честно казано това минава, според мен, извън границите на здравия разум, коментира Гуцанов.

Попитан дали отново ще се кандидатира за председател на БСП, той каза, че има номинации от партийните конференции за поста. Мисля, че сме един-двама човека с най-много номинации, но трябва да се прецени наистина на конгреса кой е най-подходящият за лидер на партията, тъй като всяко време изисква своя лидер и наистина Конгресът трябва да подходи мъдро, посочи Борислав Гуцанов. Знаете, че преди една година имаше две тенденции, които се сбихме на конгреса, в добрия смисъл на думата се сбихме, сборихме се. Едната беше оглавявана от мен, другата - от господин Зафиров. Мисля, че резултатите в момента са видни, така че трябва да се направи наистина един здрав разговор кой е най-подходящият. Нека конгресът да прецени и да го реши, допълни Гуцанов.

На въпрос очаква ли днес да има опит за смяна на датата на Конгреса, Георги Гьоков, член на Националния съвет на БСП, коментира, че всичко ще бъде решено вътре, но има разделение по темата. Много голяма част от партията смятат, че задължително трябва да има заседание на конгреса, а друга част твърди, че конгресът в този момент не е нужен, а след изборите, посочи той и допълни, че ще решат колективно какво да правят.

Светлана Шаренкова коментира, че преди две седмици са решили, че трябва да има конгрес, като за решението са били 100 срещу тридесетина души, и сега Националният съвет ще подкрепи да има конгрес. Ние ще обсъдим най-важното нещо - платформата, с която ще се явим на тези избори, посочи тя. Според Шаренкова Конгресът трябва да смени председателя на партията Атанас Зафиров и да вървят напред с нова платформа, с нови лица и връщане към основните ценности на социалистическата партия.