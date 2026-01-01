Останалите партии нямат политическа воля да решат проблемите на хората. Това заяви депутатът от „Обединената левица“ Габриел Вълков пред журналисти в парламента.

„От самото начало БСП настоява за социалните разходи в този бюджет, защото виждате инфлацията в страната – цените растат, а доходите на хората не отговарят на ръста на цените. По тази причина в този бюджет предложихме увеличаване на майчинските, минималната работна заплата и учителските заплати“, посочи Вълков.

Виждаме обаче, че останалите партии не се интересуват от доходите на хората, разправяме се с всякакви други неща в този парламент, вместо да решим реални проблеми, което всеки български гражданин очаква, обясни той.

Служебното правителство, което ще встъпи в длъжност, ще е с удължителен бюджет. Може да влезем в спирала от избори и да няма бюджет през цялата година и да работим с 1/12, което също е проблем. Инфлация има, а ние рабтим с бюджет, който е приеман преди една година, което е проблем за всеки български гражданин, добави още Вълков.